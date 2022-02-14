Gündüz pazarda gece sahnede!

Ankara'daki Bedensel Engelliler Sanat Tiyatro Topluluğu'nun 3 üyesi aynı zamanda pazarcılık yapıyor. Mehmet Bozdoğan, Metin Bulut ve Nihal Kamış, pazarda ürünlerin satışından elde ettikleri gelirle engellilere destek veriyor, satış yaparken de oyunlarını ezberliyor.

Nihal Kamış "Tiyatro sahnesinde oyuncuyuz pazarda da esnafız" dedi.

