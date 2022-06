Günde 60 liraya Türkiye turu

İZMİR'deki işlerinden ayrılarak, hayallerini gerçekleştirmek için yola çıkan Aysu (31) ve Mustafa Halit Alnıaçık (33) çifti, günde 60 TL harcayarak bisikletle Türkiye'yi turluyor.



İki ayın sonunda Mardin Derik'e ulaşan çiftten Aysu Alnıaçık, "Ülkemin her ilini görmek, her insanıyla tanışmak ve her sokağına girmek istiyorum" dedi.