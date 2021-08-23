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23 Ağustos 2021 Pazartesi 19:30:00 - Güncelleme:23 Ağustos 2021 Pazartesi 19:30:00

Günde 50 km pedal çeviriyorlar

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Eski milli bisikletçi kardeşler Mustafa Ertan (87) ve Osman Ertan (76), bisikletleriyle her gün yaklaşık 50 kilometre pedal çeviriyor. Mustafa Ertan "Sağlığım çok iyi. Bu yaşıma kadar tansiyon, şeker bilmiyorum" dedi.

İŞE BİSİKLETLE GİDİP GELDİ

Eskişehir'de,1952 yılında Devlet Demiryolları'nda çalışırken, işe bisikletle gidip gelen arkadaşlarından görerek bisiklet sporuna başlayan ve şimdi 2 çocuk, 3 torun sahibi olan Mustafa Ertan, 1957 yılında milli takıma seçildi. 1959 yılında Türkiye şampiyonu olan Mustafa Ertan'ın kardeşi Osman Ertan da ağabeyinin desteğiyle bisiklete merak sardı.

AĞABEYİ İLE RAKİP OLDULAR

Osman Ertan, 1968 yılında milli takıma seçildi ve ağabeyi ile uzun yıllar birbirlerine rakip olarak yarıştı. İki kardeş, ilerleyen yaşlarına rağmen hemen her gün bisikletlerine binip, yaklaşık 50 kilometre pedal çeviriyor. Emekli olduktan sonra bisiklet binmeye halen devam eden Mustafa Ertan, "Gençler beni görünce çok şaşırıyorlar" diye konuştu.

Haftada en az 3 gün

Üç çocuk babası Osman Ertan, "Haftada 3 gün kendime bisiklet için zaman ayırırım. Ağabeyim ile günde yaklaşık 50 kilometre pedal çeviriyoruz" dedi.

Etiketler : pedal bisiklet mustafa ertan osman ertan
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