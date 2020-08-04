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04 Ağustos 2020 Salı 18:24:00 - Güncelleme:04 Ağustos 2020 Salı 18:24:00

Gülistan Doku'nun bulunması için Uzunçayır Baraj Gölü kısmen boşaltılıyor

Kaynak: AA

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Tunceli'de 5 Ocak'ta kaybolan Gülistan Doku'nun bulunması için Uzunçayır Baraj Gölü'ndeki suyun kısmen tahliye edilmesi işlemi sürüyor.

Munzur Üniversitesi Tunceli Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Doku'nun ailesinin, Diyarbakır'dan kente gelerek kayıp başvurusu yapmasıyla başlatılan arama çalışmaları aralıksız devam ediyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla kısmen boşaltılmaya başlanan Uzunçayır Baraj Gölü'nde su tahliyesi sürüyor.

Tunceli Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün (AFAD), botla tahliyesi devam eden göl yüzeyinde ve kıyılarda gün boyu sürdürdüğü arama çalışmalarında bugün de Doku'ya ait herhangi ize rastlanmadı.

Sarı Saltuk Viyadüğü alt kısmındaki suyun tahliyesinin hedeflendiği çalışmalarda, 3 türbinden su tahliyesi yapılarak barajın 897 olan kotu, 885 olan minimum seviyeye düşürülecek.

Birkaç gün içinde barajın suyunun istenilen seviyeye indirilmesi beklenen çalışma sonrası viyadük altındaki suyun da çekilmesiyle ekipler, Doku'yu arama çalışmalarına göl tabanında ve Dinar Deresi bölgesinde devam edecek.

Tunceli'de üniversitede okuyan kızları Gülistan Doku'dan 5 Ocak'ta haber alamayan ailesi, memleketleri Diyarbakır'dan gelerek 6 Ocak'ta emniyete kayıp başvurusunda bulunmuştu.

Genç kızın arkadaşlarıyla görüşen ve cep telefonu sinyallerini izleyen ekipler, çalışma başlatmıştı.

Baraj gölünde arama yapan ekipler, genç kıza ait resmi evrak bulmuştu. 187 gün süreyle su altı ve su üstünde sürdürülen çalışmalardan sonuç alınamamış ve İçişleri Bakanlığının talimatıyla su altı aramalarına son verilmişti.

Ailenin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüşmesinin ardından Uzunçayır Baraj Gölü'nün kısmen boşaltılması kararı verilmiş ve tahliye işlemi başlatılmıştı.

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