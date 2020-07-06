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06 Temmuz 2020 Pazartesi 18:54:00 - Güncelleme:06 Temmuz 2020 Pazartesi 18:54:00

Gülistan Doku için sualtı aramaları 183 gün sonra sonlandırıldı

Kaynak: DHA

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Tunceli'de, 5 Ocak'tan beri haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'yu (21) sualtı arama çalışmaları,183'üncü gününde sonlandırıldı. Arama çalışmaları sadece su yüzeyinde tekneyle AFAD ekipleri tarafından yürütülecek.

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku, kaldığı yurttan 5 Ocak sabahı ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Diyarbakır'da yaşayan ailesi, kaybolduğu gün Tunceli'ye gelerek, güvenlik güçlerine ihbarda bulundu.

Ailenin ihbarı üzerine arama çalışmaları başlatıldı. Yapılan araştırmalar sonunda Gülistan Doku'nun cep telefonunun en son Uzunçayır Baraj Gölü üzerindeki Sarısaltuk Viyadüğü'nde sinyal verdiği belirlendi. Görgü tanıkları da ifadelerinde, Gülistan'ı en son viyadükte gördüklerini belirtince, bölgede başlatılan arama çalışmaları başlatıldı.

184 gündür haber alınamayan Gülistan Doku için bugün Uzunçayır Baraj Gölü ve Sarısaltuk Viyadüğü bölgesinde Tunceli AFAD ekipleri su yüzeyinde teknelerle arama çalışması yaptı. Bugün yapılan arama çalışmalarında Gülistan Doku'ya ait bir ize rastlanılamazken, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'nın 4 Temmuz günü yaptığı açıklamada, Gülistan Doku için 6 ay boyunca yapılan sualtı arama çalışmalarının sonlandırılacağını ve bundan sonra AFAD ekiplerinin arama çalışmalarını su yüzeyinde tekne ile sürdüreceğini açıklamıştı.

Doku'nun bulunması için Tunceli AFAD Müdürlüğü bugünden itibaren her gün belirli saatlerde tekneyle Uzunçayır Baraj Gölü'nde arama çalışmalarını yürütecekleri bildirildi.

6 AYDA 392 KİŞİ GÜLİSTAN DOKU'YU ARADI

Gülistan Doku'nun bulunması için Tunceli Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin şu ana kadar 85 mobese ve güvenlik kamerasında 900 saat görüntü izledikleri öğrenildi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde 392 kişiden oluşan 59 ekip, 6 ay boyunca dönüşümlü arama çalışması yürüttü. Tunceli Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Gülistan Doku soruşturması kapsamında 220 kişinin bilgisine başvurduğu belirtildi.

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