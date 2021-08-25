Gülistan böyle şampiyon oldu... Kazma, kürek, bilek!

Gülistan böyle şampiyon oldu... Kazma, kürek, bilek!

Kazma kürekle çapa yapıp, taş kırarak ve ağaç dallarına asılarak kollarını geliştiren genç kız, Türkiye Şampiyonu oldu. Şimdi Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecek.

SALONA SADECE İKİ AY GİTTİ

Diyarbakır'ın Ergani İlçesi kırsal Ahmetli Mahallesi'nde yaşayan Gülistan Güner (20), bileğinin hakkıyla şampiyon oldu! Ailesiyle birlikte yaz aylarında mevsimlik işçi olarak fındık ve kayısı toplamaya giden Gülistan, bilek güreşinde şampiyonaya hazırlanırken parası olmadığı için sadece iki ay salona gidebildi.

'YAPAMAZSIN' DİYENLERE İNAT

Gülistan çevresindekilerin 'Olmaz yapamazsın' demesine rağmen, tarlada çalışmanın yanı sıra evin bahçesindeki taşları kaldırarak, kazma ve kürekle çapa yaparak, ağacın dallarına asılarak kollarını geliştirmeye çalıştı. Tokat'taki bilek güreşi şampiyonasında 70 kilo gençlerde hem sağ hem de sol kolda Türkiye şampiyonu oldu.

İMKANSIZ DİYE BİR ŞEY YOK!



Litvanya'da düzenlenecek Avrupa şampiyonasında Türkiye'yi temsil etme hakkı kazanan Gülistan Güner "Görsün, örnek alsınlar, imkansız bir şeyin olmadığını. Çok şükür emeğimin karşılığını aldım" dedi.