Güler 3 savaşı da kazandı

11 yıl önce doktorların kendisine '8 ay ömür biçtiği' Güler Barut umudunu hiç kaybetmedi. Tam üç kez kanseri yenen azimli kadın, 2 yıldır yine hastalığın pençesinde fakat 4. zaferini de kazanmaya kararlı.



AİLESİNİN DESTEĞİYLE BAŞARDI

Ankara'da yaşayan Güler Barut, 11 yıl önce göğsündeki kitleyi fark ederek, hastaneye gitti. Muayenesinde, 4'üncü evre meme kanseri olduğu anlaşıldı. 8 ay ömrünün kaldığı belirtilen Barut, 3 yıl süren tedavi ve ailesinin desteğiyle kanseri yendi. 2014'de hastalığı tekrarlayan Barut, pes etmedi ve 2 yıllık tedaviyle sağlığına kavuştu.

ÇOCUKLARINI BÜYÜTÜP EVLENDİRDİ

Güler Barut, 2016 yılı sonunda da tekrarlayan kanseri tedaviyle 3'üncü kez yendi. Barut, 2019 yılı başında kontrol için gittiği hastanede hastalığın 4'üncü kez tekrarladığını öğrendi. 11 yıl içinde çocuklarını hem üniversiteden mezun eden hem evlendiren Barut, şimdi 4'üncü kez kanseri yenmek için mücadele ediyor. 53 yaşındaki Güler Barut, "Her defasında kovdum; ama o geri geldi. Ben tekrar kovmaya çalışıyorum, bu hastalığı yeneceğim. Moral bozmamak çok önemli. Eşimin desteğiyle 3 kez yendim bu 4'üncü olacak. Bunu da yeneceğim. Hiçbir hastalık yenilmeyecek gibi değil" dedi.