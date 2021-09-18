VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye'de bugün 26 bin 161 kişinin testi pozitif çıktı
İstanbul'da beklenen yağış başladı
İçişleri Bakanlığı: Gaziantep'te bombalı eylem engellendi
Bakan Özer: Vaka trendindeki artış sınıflara da yansıyor
PCR zorunluluğu vakaların tespitini sağladı
Tarsus'ta çıkan orman yangını kontrol altında
Eş-dost partisi itirafı
Marmaris'te orman yangını
"Erdoğan bizim için ilham veren bir lider"
ABD'li yıldız Bodrum'da
Ekranın sürpriz ikilisi
Senaryo çöp oldu
'Ben de okuyorum' kutlaması
Kezban Öğretmen'e Küresel Ödül
Mısır ekerken fil fosili buldular
Bu kreş buzağılara özel
Microsoft'ta hesaplar şifresiz açılacak
Başkan Erdoğan: Türkiye, kritik eşiği yakaladı
Türkiye, Rusya'nın oyununu bozdu
İhanet konuşması ortaya çıktı: Türk üretimi T-70 sakın uçmasın
Sezen desteği
Hollywood yıldızı İstanbul'da
Hedefi oyunculuk
Konserler başlıyor
18 Eylül 2021 Cumartesi 20:30:00 - Güncelleme:18 Eylül 2021 Cumartesi 20:30:00

Güler 3 savaşı da kazandı

ABONE OL

11 yıl önce doktorların kendisine '8 ay ömür biçtiği' Güler Barut umudunu hiç kaybetmedi. Tam üç kez kanseri yenen azimli kadın, 2 yıldır yine hastalığın pençesinde fakat 4. zaferini de kazanmaya kararlı.

11 yıl önce doktorların kendisine '8 ay ömür biçtiği' Güler Barut umudunu hiç kaybetmedi. Tam üç kez kanseri yenen azimli kadın, 2 yıldır yine hastalığın pençesinde fakat 4. zaferini de kazanmaya kararlı.

AİLESİNİN DESTEĞİYLE BAŞARDI

Ankara'da yaşayan Güler Barut, 11 yıl önce göğsündeki kitleyi fark ederek, hastaneye gitti. Muayenesinde, 4'üncü evre meme kanseri olduğu anlaşıldı. 8 ay ömrünün kaldığı belirtilen Barut, 3 yıl süren tedavi ve ailesinin desteğiyle kanseri yendi. 2014'de hastalığı tekrarlayan Barut, pes etmedi ve 2 yıllık tedaviyle sağlığına kavuştu.

ÇOCUKLARINI BÜYÜTÜP EVLENDİRDİ

Güler Barut, 2016 yılı sonunda da tekrarlayan kanseri tedaviyle 3'üncü kez yendi. Barut, 2019 yılı başında kontrol için gittiği hastanede hastalığın 4'üncü kez tekrarladığını öğrendi. 11 yıl içinde çocuklarını hem üniversiteden mezun eden hem evlendiren Barut, şimdi 4'üncü kez kanseri yenmek için mücadele ediyor. 53 yaşındaki Güler Barut, "Her defasında kovdum; ama o geri geldi. Ben tekrar kovmaya çalışıyorum, bu hastalığı yeneceğim. Moral bozmamak çok önemli. Eşimin desteğiyle 3 kez yendim bu 4'üncü olacak. Bunu da yeneceğim. Hiçbir hastalık yenilmeyecek gibi değil" dedi.

Etiketler : güler barut kanser ankara
Sahte hesaba şikayet

Sahte hesaba şikayet
İşte Roman Bebek

İşte Roman Bebek
Aziz dizisine özel plato kuruldu

Aziz dizisine özel plato kuruldu
Ayrılık kısa sürdü

Ayrılık kısa sürdü
2 yıl sonra yeniden tiyatroda

2 yıl sonra yeniden tiyatroda
Yoruldukça mutlu oluyor

Yoruldukça mutlu oluyor
Herkes ‘Bilmiyor İçimi'

Herkes ‘Bilmiyor İçimi'
Esmersoy'dan iş hayatıyla ilgili tüyolar

Esmersoy'dan iş hayatıyla ilgili tüyolar
İzmir fatihi Simge

İzmir fatihi Simge

EN ÇOK OKUNAN HABERLER