Güleda Cankel'in ailesi karara itiraz edecek!

Isparta'da 19 yaşındaki Güleda Cankel'in katili Zafer Pehlivan'a Isparta 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada müebbet hapis cezası verildi. Güleda'nın ailesi ise, zanlının Güleda'yı bilerek ve isteyerek öldürdüğünü söyleyerek kararı yetersiz buldu. Ağırlaştırılmış müebbet isteyen acılı ailenin avukatı Öztürk, "Zanlının Güleda’yı bilerek ve isteyerek öldürdüğü, bunu mektuba dökmesi apaçık ortadadır. Mahkeme heyetinin karar verirken bu mektubu görmezden gelmesi, ailesini üzmüştür" dedi.

DHA'da yer alan habere göre, 20 Ağustos günü görülen 4'üncü duruşmasında Pehlivan, 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Isparta 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi, geçen cuma günü gerekçeli kararı da açıkladı.

Zafer Pehlivanlı'nın yazdığı öğrenilen mektuba kararda yer verilmediğini iddia eden Güleda'nın ailesi, karara itiraz etmeye hazırlanıyor.

"YARGI YORUM YAPMAZ"

Kararın üst mahkemeden döneceğine inandıklarını söyleyen Avukat Öztürk, şunları söyledi:

"Mahkeme kendince yorum yapmış ama mahkeme ya da yargı yorum yapmaz. Delillere bakar ve bunun üzerinden karar verir. O geceki darp olayı, vatandaşların şikayetleri üzerine polise gidilmesi, Güleda'nın ölümle tehdit edildiğini söylemesi üzerinde hiç durulmamış. Bunlar şu açıdan önemli; tehdit etmesi ve 2 defa boğazını sıkması. Bunu ilk karakol ifadesinde kendi ifade ediyor. 'Ben 2 kez boğazını sıktım, öldürmeye teşebbüs ettim' diyor zaten. Bunlar katilin ne kadar sebatla, kararlı bir şekilde, öldürmeye yönelik hareketleri olduğunu gösteriyor. Bunlar hiç dikkate alınmamış.

Genel olarak değerlendirdiğimizde bizim için bir hukuk garabeti olduğunu düşünüyoruz. Şimdi 1 haftalık süremiz var. 1 haftalık süreç içerisinde bir üst mahkemeye başvuracağız, itiraz edeceğiz. Antalya Bölge Mahkemeleri'nde görülecek duruşma isteyeceğiz. Yerel mahkemenin dikkate almadığı konuları İstinaf Mahkemesi'nin değerlendirmesini talep edeceğiz. Ayrıca HTS kayıtlarını da tekrar talep edeceğiz. Bu karara itiraz edeceğiz. Bu yanlış kararın istinaf mahkemesinden döneceğini düşünüyoruz."

OLAY

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Fotoğrafçılık Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Güleda Cankel, geçen yıl 18 Kasım günü, kaldığı aparttaki odasında, eski erkek arkadaşı Zafer Pehlivan tarafından boğazı sıkılıp, kabloyla boğulduktan sonra kalbinden bıçaklanarak, öldürüldü.