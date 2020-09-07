  • BIST
    1095.26
  • Dolar
    7,4592
  • Euro
    8,8248
  • Altın
    462,7510
İstanbul
20 / 29
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Tekirdağ'da boya fabrikasında korkutan yangın
Kronik hastalarla ilgili önemli karar! Süresi uzatıldı
Bahçelievler'de lüks rezidanstan düşen camla ölüm... Feci olay kamerada!
Uğruna kontak kapatmıştı! Yavrular yumurtadan çıktı
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan kritik görüşme!
"Kuş kafesi" ormanları kurtaracak!
Van'da uyuşturucu tacirlerine operasyon: 56 kilo eroin yakalandı
Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat!
Güleda Cankel'in ailesi karara itiraz edecek!
Meksika, Brezilya ve Hindistan'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor
Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar!
Göztepe'den koronavirüs açıklaması
Konut fiyatlarını düşürecek hamle! Yerli üretim için düğmeye basıldı!
Heniyye'den ulusal birlik hükümeti çağrısı
Ben ne yaptım bakışı!
Avustralya'da şok gelişme!5 doktor kayboldu!
Zaharova'dan şok paylaşım! Sırbistan'da deprem etkisi yarattı!
Türkiye yapılan kabadayılıklara sahadan cevap verecek!
Pandemide dört ay öncesine döndük!
Trump'tan Suudi Arabistan'a Körfez çağrısı
İzmir'de kafasından vurulan kişi hayatını kaybetti
Kahramanmaraş'ta fabrika yangını!
Samandağ'daki yangını soğutma çalışmaları devam ediyor
Silahlı saldırıda kolundan yaralandı
07 Eylül 2020 Pazartesi 09:48:00 - Güncelleme:07 Eylül 2020 Pazartesi 09:51:00

Güleda Cankel cinayetinde yeni gelişme: Cezayı yetersiz bulan aile karara itiraz edecek

Kaynak: DHA

ABONE OL

Isparta'da eski erkek arkadaşı tarafından öldürülen Güleda Cankel'in ailesi, mahkemenin verdiği müebbet hapis cezasını yetersiz bularak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi. Öztürk, "Zanlının Güleda'yı bilerek ve isteyerek öldürdüğü, bunu mektuba dökmesi apaçık ortadadır. Mahkeme heyetinin karar verirken bu mektubu görmezden gelmesi, ailesini üzmüştür" açıklamasında bulundu.

Isparta'da 19 yaşındaki Güleda Cankel'in katili Zafer Pehlivan'a Isparta 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada müebbet hapis cezası verildi. Güleda'nın ailesi ise, zanlının Güleda'yı bilerek ve isteyerek öldürdüğünü söyleyerek kararı yetersiz buldu. Ağırlaştırılmış müebbet isteyen acılı ailenin avukatı Öztürk, "Zanlının Güleda’yı bilerek ve isteyerek öldürdüğü, bunu mektuba dökmesi apaçık ortadadır. Mahkeme heyetinin karar verirken bu mektubu görmezden gelmesi, ailesini üzmüştür" dedi.

DHA'da yer alan habere göre, 20 Ağustos günü görülen 4'üncü duruşmasında Pehlivan, 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Isparta 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi, geçen cuma günü gerekçeli kararı da açıkladı.

Zafer Pehlivanlı'nın yazdığı öğrenilen mektuba kararda yer verilmediğini iddia eden Güleda'nın ailesi, karara itiraz etmeye hazırlanıyor.

"YARGI YORUM YAPMAZ"

Kararın üst mahkemeden döneceğine inandıklarını söyleyen Avukat Öztürk, şunları söyledi:

"Mahkeme kendince yorum yapmış ama mahkeme ya da yargı yorum yapmaz. Delillere bakar ve bunun üzerinden karar verir. O geceki darp olayı, vatandaşların şikayetleri üzerine polise gidilmesi, Güleda'nın ölümle tehdit edildiğini söylemesi üzerinde hiç durulmamış. Bunlar şu açıdan önemli; tehdit etmesi ve 2 defa boğazını sıkması. Bunu ilk karakol ifadesinde kendi ifade ediyor. 'Ben 2 kez boğazını sıktım, öldürmeye teşebbüs ettim' diyor zaten. Bunlar katilin ne kadar sebatla, kararlı bir şekilde, öldürmeye yönelik hareketleri olduğunu gösteriyor. Bunlar hiç dikkate alınmamış.

Genel olarak değerlendirdiğimizde bizim için bir hukuk garabeti olduğunu düşünüyoruz. Şimdi 1 haftalık süremiz var. 1 haftalık süreç içerisinde bir üst mahkemeye başvuracağız, itiraz edeceğiz. Antalya Bölge Mahkemeleri'nde görülecek duruşma isteyeceğiz. Yerel mahkemenin dikkate almadığı konuları İstinaf Mahkemesi'nin değerlendirmesini talep edeceğiz. Ayrıca HTS kayıtlarını da tekrar talep edeceğiz. Bu karara itiraz edeceğiz. Bu yanlış kararın istinaf mahkemesinden döneceğini düşünüyoruz."

OLAY

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Fotoğrafçılık Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Güleda Cankel, geçen yıl 18 Kasım günü, kaldığı aparttaki odasında, eski erkek arkadaşı Zafer Pehlivan tarafından boğazı sıkılıp, kabloyla boğulduktan sonra kalbinden bıçaklanarak, öldürüldü. 

EN ÇOK OKUNAN HABERLER