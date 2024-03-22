22 Mart 2024 Cuma 07:28:00 - Güncelleme:22 Mart 2024 Cuma 07:28:00
Gül kokusu içinde kazandılar
Osmaniye'nin Değirmenocağı köyünde 20 kadın,İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce açılan süs bitkisi yetiştiriciliği kursuna katıldı. Kurdukları kooperatif bünyesinde 1,5 dekarlık alanda gül yetiştiriciliğine başlayan 20 kadın, aldıkları destekle serayı 6 dekara çıkardı.
Osmaniye'nin Değirmenocağı köyünde 20 kadın, 2018'de İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce açılan süs bitkisi yetiştiriciliği kursuna katıldı. Kursun ardından ev kadınları, süs bitkisi yetiştiriciliği konusunda bir şeyler yapabilmek için 2020'de Değirmenocağı Rahime Hatun Kadın Tarımsal Kalkınma Kooperatifini kurdu. Kooperatif bünyesinde 1,5 dekarlık alanda gül yetiştiriciliğine başlayan 20 kadın, aldıkları destekle serayı 6 dekara çıkardı.