6 yaşında Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

Geçtiğimiz eylül ayında "En genç bilgisayar programcısı" olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na adını yazdırmayı başardı. Kautilya, yapay zekânın yanı sıra veri bilimi kurslarına da katıldı. Küçük yaştaki bilgisayar meraklısı, IBM'in blog yazısının yeni konusu oldu. IBM, Kautilya'nın şu anki başarısına ulaşmasını sağlayan kursları da paylaştı.

