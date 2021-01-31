6 yaşında Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi 6 yaşında bilgisayar programcısı oldu
Hindistanlı Kautilya Katariya, henüz 6 yaşındayken IBM'in yapay zekâ kurslarının da dâhil olduğu çeşitli bilgisayar kurslarına katıldı.
Geçtiğimiz eylül ayında "En genç bilgisayar programcısı" olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na adını yazdırmayı başardı. Kautilya, yapay zekânın yanı sıra veri bilimi kurslarına da katıldı. Küçük yaştaki bilgisayar meraklısı, IBM'in blog yazısının yeni konusu oldu. IBM, Kautilya'nın şu anki başarısına ulaşmasını sağlayan kursları da paylaştı.