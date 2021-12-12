Güç birliği yapacaklar

Ece Seçkin, İrem Derici ile ortak bir çalışma içerisine girdi. Yoğun konser programının yanında yeni çıkacak şarkıları için de stüdyoda günlerini geçirdiğini belirten şarkıcı, yeni projelerin de yolda olduğunu açıkladı. Şarkıcı, Şubat ayından itibaren yeni şarkılarının çıkacağının müjdesini vererek İrem Derici ile de ortak bir proje içinde olduklarını belirtti. Bu sefer farklı bir proje yapacaklarını ve slow şarkı olmayacağını vurguladı.