  • BIST
    1432.93
  • Dolar
    8,6822
  • Euro
    10,5718
  • Altın
    526,9910
İstanbul
13 / 22
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Doğanın korunması bir tercih değil bir zorunluluktur"
En anlamlı günde 10 anlamlı açılış...
'S-400'lerle ilgili kararı Türkiye verir'
Erşan Kuneri heyecanı
Arka Sokaklar dizisinden 15 yıl sonra ayrılık
Payitaht'a veda
Gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı
İyi proje olursa Burak'la oynarım
Mehmet Ali Erbil: Annemi asla sevemedim
Putin'den flaş açıklama: Oturdukları dalı kesiyorlar
Evde egzersiz yaparken sakatlanmayın
Sınav stresi dişleri kırıyor
Hamileler de kahve içebilir
Uzman Astrolog Barış Özkırış ile Haftalık Burç Yorumları 5 Haziran
5 Haziran 2021 tarihli atama kararı yayımlandı
Bakan Koca'dan vefat sayılarına ilişkin açıklama
Balıkesir merkezli 21 ildeki FETÖ operasyonunda 14 tutuklama
Macron, Irak'ta yapılacak erken seçimlere destek vermeye hazır olduklarını bildirdi
Sırbistan'da Rusya'nın geliştirdiği Sputnik V aşısının üretimine başlandı
Bakan Dönmez: Karadeniz gazı 2023'te hizmete sunulacak
Almanya'ya giden yolcular için karantina şartı kalktı
Facebook ve Instagram'dan Trump'a kötü haber!
Başkan Erdoğan günlerdir beklenen müjdeyi açıkladı
Uygulanan aşı miktarı 30 milyonu geçti
05 Haziran 2021 Cumartesi 10:00:00 - Güncelleme:05 Haziran 2021 Cumartesi 10:00:00

Gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

ABONE OL

Bodrum'da geçirdiği kalp krizi sonucu 57 yaşında hayatını kaybeden Kalan Müzik'in sahibi Hasan Saltık, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Bodrum'da geçirdiği kalp krizi sonucu 57 yaşında hayatını kaybeden Kalan Müzik'in sahibi Hasan Saltık, gözyaşları arasında toprağa verildi. Kartal Cemevi'nde düzenlenen cenaze töreninde sanatçının ailesi taziyeleri kabul ederken Kenan İmirzalıoğlu, Oktay Kaynarca, Yavuz Bingöl, Şevval Sam gibi isimler de Saltık'ı son yolculuğunda yalnız bırakmadı. 'Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz' ekibi cenaze nedeniyle sete çıkmadı. Dizinin yapım ve oyuncu kadrosu törene tam kadro katıldı. Kenan İmirzalıoğlu ve Oktay Kaynarca gözyaşlarını tutamadı.

Recep ASLAN

Etiketler : hasan saltık vefat bodrum kalp krizi
Sözleşme bitmişti! Son söz yapımcıda

Sözleşme bitmişti! Son söz yapımcıda
Eda'nın gururu Buğrahan!

Eda'nın gururu Buğrahan!
Yalnızlık güçlendirdi

Yalnızlık güçlendirdi
Konser rekoru hedefliyor

Konser rekoru hedefliyor
Yeni proje toplantısı

Yeni proje toplantısı
Düğün yeri bakıyorlar

Düğün yeri bakıyorlar
ESKİŞEHİR'DE ‘PİGMENT' ÇEKİMLERİ

ESKİŞEHİR'DE ‘PİGMENT' ÇEKİMLERİ
Nikâh masasına oturmaktan korkmuyor

Nikâh masasına oturmaktan korkmuyor
Milli takım için yazdı

Milli takım için yazdı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER