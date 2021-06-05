Gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

Bodrum'da geçirdiği kalp krizi sonucu 57 yaşında hayatını kaybeden Kalan Müzik'in sahibi Hasan Saltık, gözyaşları arasında toprağa verildi. Kartal Cemevi'nde düzenlenen cenaze töreninde sanatçının ailesi taziyeleri kabul ederken Kenan İmirzalıoğlu, Oktay Kaynarca, Yavuz Bingöl, Şevval Sam gibi isimler de Saltık'ı son yolculuğunda yalnız bırakmadı. 'Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz' ekibi cenaze nedeniyle sete çıkmadı. Dizinin yapım ve oyuncu kadrosu törene tam kadro katıldı. Kenan İmirzalıoğlu ve Oktay Kaynarca gözyaşlarını tutamadı.

Recep ASLAN

