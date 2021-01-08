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08 Ocak 2021 Cuma 03:29:00 - Güncelleme:08 Ocak 2021 Cuma 17:48:00

Gözleriyle kitap yazdı

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ALS hastalığı nedeniyle 13 yıldır yatağa mahkum yaşayan Özlem, gözlerini kullanarak hayatını anlatan bir kitap hazırladı.

Düzce'de yaşayan Özlem Özalkan, 13 yıl önce kolunda yaşadığı kasılmalardan dolayı doktora başvurdu. Yapılan muayenede Özalkan’a ALS tanısı konuldu. Zamanla tüm vücut fonksiyonlarını kaybeden Özlem, ailesi ve yakınlarıyla oluşturulan harf tablosuyla iletişim kurmaya başladı.

38 yaşındaki Özlem, özel bir bilgisayar programındaki göz kırpmalarına duyarlı sistem sayesinde kitap yazmaya başladı. İnternet aracılığıyla topladığı yardımlarla Afrika’da 8 ülkede su kuyusu açtırdı ve en büyük hayali olan 150 sayfalık ‘Bedensiz Hayat Özlemce’ isimli kitabını yazdı.

Özlem Özalkan’ın kardeşi Beşir Özalkan ablasının hastalık sürecini anlatarak, “Yaklaşık 13 yıl önce ellerinde yaşadığı kasılma nedeniyle hastaneye başvurduk. Hastanede konulan tanı sonrası ALS hastası olduğunu öğrendik. 13 yıldır bu hastalıkla mücadele ediyor. Tabi ki aynı yerde olmak, aynı odada olmak ruhsal açıdan onu etkiliyor. Zaman zaman bununla ilgili problemler yaşıyoruz. Ama Özlem gerçekten inançlı bir insan olduğu için bu konuda oldukça dirayetli. Bizlere göre ruhsal olarak daha sağlam” dedi.

BİLGİSAYAR ÜZERİNDEN İLETİŞİM KURUYORLAR

Beşir Özalkan ablasıyla iletişimi sadece harf tablosu ve bilgisayar aracılığı ile kurduklarını ifade ederek, “Kullandığı bilgisayar üzerinden bize mesaj atarak iletişim kuruyoruz. Onun dışında hızlı yazamadığı için bir harf tablomuz var. O harf tablosunda harfleri göstererek onun göz kırptığı noktada biz o harfi seçiyoruz. Tek tek harfleri seçerek bizlerle isteğini paylaşıyor. Sadece gözleriyle iletişim kurabiliyor” diye konuştu.

HAYATINI VE HAYATINDA İZ BIRAKANLARI YAZDI

Özlem Özalkan’ın yazdığı kitabın içeriğini anlatan Beşir Özalkan, “Kitabı yazması oldukça uzun sürdü. Çünkü bilgisayarında kullandığı göz tanıma sistemi ile harflere tek tek dokunarak, harfleri tek tek seçerek yazdı bu kitabı. Yaklaşık 3 yılı buldu. Son zamanlarda gözleri yorulduğu için kitabı sonlandırmak istedi. Şu anda kitabımız 150 sayfa. Kitapta sabit bir konu yok. Hayatından kesitler, anılarını paylaştığı insanlar, onda iz bırakanlar, iz bırakan olaylardan oluşan kısa hikayeleri paylaştığı bir kitap yazdı. Kitap bir hafta önce satışa çıktı. İnternette Özlem Özalkan Bedensiz Haytalar diye arattığımızda satış olan sitelerin linkleri çıkıyor. Rahatlıkla kitabı alacaklar ulaşabilecekler. Koronavirüs döneminde insanlar interneti daha çok kullandıkları için kitaba daha fazla ilgi oluyor. Özlem’in bunu sadece gözleri ile yazmış olması büyük ilgi uyandırıyor. Şu ana kadar güzel yorumlar aldık” dedi. 

Etiketler : Özlem Özalkan ALS hastası ALS Bedensiz Hayat Özlemce
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