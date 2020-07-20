  • BIST
    119281
  • Dolar
    6,8576
  • Euro
    7,8474
  • Altın
    400,3780
İstanbul
20 / 27
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Afganistan'da intihar saldırısında 8 asker öldü
Irak'ta Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 88 kişi hayatını kaybetti
Trump günlük Kovid-19 brifinglerine yeniden başlayacak
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Togo'ya büyükelçilik açma kararı aldık
Bağcılar'da polis memurunu şehit eden 4 şüpheli tutuklandı
Osmaniye'de 1 kişiyi öldürüp, 2 kişiyi yaralayan saldırgan ölü ele geçirildi
Kayıp Pınar için özel ekip kuruldu
Görüntüler tepki çekmişti... Okul müdürü görevden alındı
Türkiye sevdalısı Sudanlı baba ilk çocuğuna 'Erdoğan' adını verdi
Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Pekcan: Türkiye ile Pakistan'ın ticaret hacmi 1 milyar doların üzerine çıkmalı
İngiltere Hong Kong'la suçluların iadesi anlaşmasını süresiz askıya aldı
MSB acı haberi duyurdu: 2 asker şehit
Bakan Akar Katarlı mevkidaşı ile bir araya geldi
New York 4. faz 'kısıtlı normalleşmeye' geçti
Evrenin bugüne kadarki en geniş 3 boyutlu haritası çıkarıldı
Kredili konut satışları mobilya sektörünü hareketlendirdi
İngiltere'de klinik çalışmaları süren Kovid-19 aşısının güvenli olduğu açıklandı
Güç kaybeden Hafter'e darbeci Sisi'den destek
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay KKTC'nin Ankara Büyükelçisi Köprülü'yü kabul etti
Suudi Arabistan'da KOVID-19 nedeniyle 37 kişi daha öldü
'Ç-128' müze gemisi KKTC'de ziyarete açıldı
ASELSAN tarafından geliştirildi! 'Karagöz' Suriye sınırında
Kovid-19 Afrika'da eğitimde eşitsizliği arttırdı
20 Temmuz 2020 Pazartesi 19:33:00 - Güncelleme:20 Temmuz 2020 Pazartesi 19:38:00

Görüntüler tepki çekmişti... Okul müdürü görevden alındı

Kaynak: DHA

ABONE OL

İzmir'deki Vali Rahmi Bey İlkokulu'nda, velilerin öğretmen seçimi yapmak için okulun bahçesinde sosyal mesafeye aldırış etmeden toplanmasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında okul müdürü Mehmet Y.'nin açığa alındığı öğrenildi.

Buca ilçesindeki Vali Rahmi Bey İlkokulu'nun velileri, 15 Temmuz’u 16’sına bağlayan gece istedikleri öğretmenlerin sınıflarına çocuklarını yerleştirebilmek için sıraya girdi. Saat 11.00 sıralarında başlayan bekleyiş, saat 23.00'e kadar sürdü. Sıranın karışmaması için kendi aralarında liste hazırlayan veliler, istedikleri öğretmenin sınıf kontenjanı dolmadan yer kapmaya çalıştı. Öte yandan okul bahçesinde sandalyeleriyle nöbet tutan bazı velilerin arasında çıkan tartışma, diğerleri tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Çıkan tartışmaya ihbar üzerine gelen polis ekipleri müdahale etti. Okul bahçesinde adeta kamp kuran, koronavirüs tedbirlerine de uymayarak sosyal mesafeyi hiçe sayan yüzlerce velinin davranışı, şaşkınlığa sebep olurken, Buca Kaymakamlığı o görüntülerle ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, okul müdürü Mehmet Y.’nin, soruşturma bitinceye kadar tedbir amaçlı olarak açığa alındığı belirtildi.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER