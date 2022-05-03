Görsel şölen... Tarihi göze 7/24 koruma

İnci kefallerini kaçak avcılardan korumak için jandarma, sahil güvenlik ve su ürünleri ekipleri seferber oldu.

15 TEMMUZ'A KADAR SÜRECEK

Van Gölü'nün tek balık türü inci kefali, üreme dönemi olan 15 Nisan-15 Temmuz'da tatlı sulara göç ediyor. Bu göç yolculuğu görsel bir şölen sunarken, kaçak avcıların engellenmesi için jandarma, Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı ve Tarım Orman Müdürlüğü ekipleri, gece gündüz denetim yapıyor. İnci kefalinin en çok göç ettiği Engil Çayı'nda denetim yapan ekipler, çayda ağ olup olmadığını kontrol ediyor.

3 AY BOYUNCA YASAK VAR

Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammed Demir, Dünyanın en büyük tuzlu ve sodalı suyu olan Van Gölü'nde yaşayan inci kefalinin tatlı sulara göçünün başladığını belirterek, üreme dönemi olan 3 ay boyunca av yasağı uygulandığını ifade etti. Demir "Ekiplerimize eğitimler verildi. 10 okulda bin öğrenciye inci kefali bilinçlendirme eğitimleri de verdik. İnci kefalini korumak için 7/24 görev yapmaktayız" dedi.

10 bin metre ağa el konuldu

Denetimlerin bayram tatili boyunca gece gündüz devam edeceğini belirten Muhammed Demir "Av yasağından bugüne kadar yaklaşık 8 bin ton inci kefali ile 10 bin metre uzunluğundaki ağ malzemelerine el konuldu" diye konuştu.