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26 Ağustos 2022 Cuma 18:30:00 - Güncelleme:26 Ağustos 2022 Cuma 18:30:00

Görmüyor, hissediyor... Arılara fısıldayan adam

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Bayburtlu Ahmet Amca, görme engeline rağmen 37 yıldır arıcılık yapıyor. 15 yıl önce görme yetisini tamamen kaybeden yaşlı adam ‘Hiçbir zorluk yaşamıyorum bazen sesten bazen de algılarımla arıların isteğini anlıyorum' diyor.

MESLEĞİNDEN HİÇBİR ZAMAN KOPMADI

Bayburt'un Baş Çımağıl köyünde yaşayan 62 yaşındaki Ahmet Oltulu'ya, 20 yaşında halk arasında "tavuk karası" ya da "gece körlüğü" olarak da bilinen "retinitis pigmentosa" hastalığı teşhisi konuldu. Hastalık dolayısıyla önceleri görme güçlüğü yaşayan Oltulu, 15 yıl önce de görme yetisini tamamen kaybetti. Gençliğinde ağabeyinden arıcılık mesleğini öğrenen Oltulu, engeline rağmen hayattan kopmayarak mesleğine devam etti.

Görmemesine rağmen hisleriyle arı kovanlarına müdahale eden Ahmet Oltulu, "Arıları anlamak için his ve güzel duyu olması yeterli" diyor.

İHTİYACI OLANI VIZILTISIYLA ANLATIYOR

Arılarına titizlikle bakan 8 çocuk babası Ahmet Amca, 22 kovanla başladığı arıcılıkta 337 kovana ulaştı. 2 bin 200 rakımlı Kop Dağı'nın eteklerindeki köyünde bal üreten yaşlı adam, çalışkanlığı ile örnek oluyor.

"Arının neye ihtiyacı varsa zaten sana kendisi anlatıyor" diyen Ahmet Amca, "Arının kapağını açtığım, bezine elimi attığım zaman arının neye ihtiyacı varsa zaten sana kendisi anlatıyor. Onları bazen seslerinden bazen de algılarımla anlıyorum" diyor.

Etiketler : gece körlüğü arı ahmet oltulu
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