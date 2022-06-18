Görmezden duymazdan gelmediler

ANNE BABALARI DUYGULANDI

İstanbul Beylikdüzü'nde Neşe Sever İlkokulu 3. ve 4. sınıf öğrencileri önemli bir projeye imza attı. Öğrenciler, Harezmi Eğitim Modeli kapsamında, görme engelli ve diğer öğrencilerin dinletisine sunulması için kitap seslendirdi. Görme engelli çocuklar için seslendirilen eserlerin okulun internet sitesinde ve sosyal medya hesabında paylaşarak dijital kütüphane kurmalarıyla hayata geçirdiği proje velileri duygulandırdı.

Neşe Sever İlkokulu rehber öğretmeni Arzu Denli, "Öğrencilerimiz dünya çocuk klasiklerinden birer kitap seçti. Sesli kitap uygulamalarını tanıdı, bunlarla ilgili kısa eğitimler aldı. Ardından seçtikleri kitapları seslendirerek dijital kütüphane oluşturdu" dedi.

HAYATLARA KÜÇÜK BİR DOKUNUŞ

Dünya çocuk klasiklerinden 19 eseri seslendiren öğrenciler, aynı zamanda Yeşilçam filmlerinin ünlü şarkılarından "Sev Kardeşim"i işaret diliyle söyleyerek, işitme engelliler için de empati kurma ve "görmezden gelme/duymazdan gelme" mesajını vererek farkındalık oluşturuyor. Duyarlı davranışlarının yaşıtlarına örnek olmasını isteyen öğrenciler "Onların hayatına küçük bir dokunuş yapabildiysek ne mutlu bize" dedi.