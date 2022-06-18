VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye, iklim değişikliğiyle mücadelesini güçlendirecek
“1 trilyon 600 milyar liranın üzerinde yatırım yaptık”
Eğlenceli set
Ayrıldılar
YASAK ELMA'NIN YILDIZ'I TATİLDE
Kekemeliği yenip edebiyat öğretmeni oldu
Aynı okulda 17 ikiz bir de üçüz
Türkiye'den ihracat rekoru
"Bosna Hersek'te yeni bir ihtilafa izin veremeyiz"
Doğada vaşak eğitimi
Pes etmedi, 63 yaşında kep fırlattı
Snapchat'e 'Ücretli Abonelik' dönemi
Tamamen arabesk
Dön Hadi Alişan!
Kilolar gitti
SİHA'lar teröristleri vurdukça ses Sezgin Tanrıkulu'ndan geliyor
Yunanlıları çıldırtan paylaşım!
İşin altından yine HDP'li isim çıktı
Pençe Kilit Operasyonu'nda 9 terörist etkisiz hale getirildi
İlk kez el ele
Torun sevmek istiyor
Hayalim astronot olmaktı
Sinemanın yeni ikilisi
Çocuklar gibi eğlendi
18 Haziran 2022 Cumartesi 20:00:00 - Güncelleme:18 Haziran 2022 Cumartesi 20:00:00

Görmezden duymazdan gelmediler

ABONE OL

Neşe Sever İlkokulu 3. ve 4. sınıf öğrencileri, görme engelli çocuklar için dünya klasiği masalları seslendirdi. 19 eserle dijital kütüphane oluşturan öğrenciler 'Sev Kardeşim'i işaret diliyle söyleyerek ‘empati kur, görmezden duymazdan gelme' mesajı verdi.

ANNE BABALARI DUYGULANDI

İstanbul Beylikdüzü'nde Neşe Sever İlkokulu 3. ve 4. sınıf öğrencileri önemli bir projeye imza attı. Öğrenciler, Harezmi Eğitim Modeli kapsamında, görme engelli ve diğer öğrencilerin dinletisine sunulması için kitap seslendirdi. Görme engelli çocuklar için seslendirilen eserlerin okulun internet sitesinde ve sosyal medya hesabında paylaşarak dijital kütüphane kurmalarıyla hayata geçirdiği proje velileri duygulandırdı.

Neşe Sever İlkokulu rehber öğretmeni Arzu Denli, "Öğrencilerimiz dünya çocuk klasiklerinden birer kitap seçti. Sesli kitap uygulamalarını tanıdı, bunlarla ilgili kısa eğitimler aldı. Ardından seçtikleri kitapları seslendirerek dijital kütüphane oluşturdu" dedi.

HAYATLARA KÜÇÜK BİR DOKUNUŞ

Dünya çocuk klasiklerinden 19 eseri seslendiren öğrenciler, aynı zamanda Yeşilçam filmlerinin ünlü şarkılarından "Sev Kardeşim"i işaret diliyle söyleyerek, işitme engelliler için de empati kurma ve "görmezden gelme/duymazdan gelme" mesajını vererek farkındalık oluşturuyor. Duyarlı davranışlarının yaşıtlarına örnek olmasını isteyen öğrenciler "Onların hayatına küçük bir dokunuş yapabildiysek ne mutlu bize" dedi.

Etiketler : görme engelli çocuk dünya klasikleri
55 oldu

55 oldu
Ödüllü film vizyona giriyor

Ödüllü film vizyona giriyor
Şalvar severim

Şalvar severim
Arka Sokaklar'da yaprak dökümü

Arka Sokaklar'da yaprak dökümü
Doğum günü için otel kapattı

Doğum günü için otel kapattı
Tatil isteği

Tatil isteği
Kararlarımı oğluma göre alıyorum

Kararlarımı oğluma göre alıyorum
Almanya çıkarması

Almanya çıkarması
Açılış şıklığı

Açılış şıklığı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX