Görmeyen gözleriyle çocuklara renk oluyor

Hazırladıkları, “Hayalim Gerçek Olsun” projesi kapsamında şimdiye kadar 10 okulu gönüllülerin de destekleriyle birlikte boyayan Tuncel çiftine Türkiye’nin ünlü boya firmaları da ücretsiz boya katkısında bulunurken, ilçe esnafı da destek veriyor. Tuncel çifti son olarak, Altınova Mahallesi’ndeki Altınova Merkez ve Atatürk ilkokullarını renklendirdi.

Altınova Atatürk İlkokulu Müdürü Erkan Berdibek kendilerine sunulan projenin başlangıçta çok ilginç geldiğini ve görme engelli birinin okulu boyama fikri karşısında ufak tefek tereddütler yaşadıklarını anlattı. Ancak Namık Tuncel’in 15 Eylül Ortaokulu’nda yaptığı çalışmayı görünce bu tereddütleri bir kenara bırakarak projeye destek verdiklerini kaydeden Müdür Berdibek, “Biz zaten gönüllüydük bu projeye dahil olmak için. Bu örneği de görünce destek verdik. İyi ki de dahil olup, destek vermişiz. Sonuç olarak bizim beklentimizin 100 kat fazlasıyla karşılaştık. Şimdi ise başlangıçta bir görme engellinin böyle bir çalışmayı başaramayacağını düşünerek yaşadığımız o tereddütlerin mahcubiyetini yaşıyoruz” dedi.

Çalışmaların yapıldığı Altınova Merkez İlkokulu Müdürü Fikret Bilir de, çalışmanın ardından elde edilen sonucun okulda eğitim gören öğrencilerin hayalindeki gibi olduğunu vurgulayarak, “Okulun duvarları rengarenk ve her çocuğun istediği şekilde oldu. Öğrencilerimizin motivasyonları için bu çalışma çok iyi bir sonuç verdi” ifadelerini kullandı.

ALMAN GELİN SANDY SONUÇTAN ÇOK MUTLU



Görme engelli eşine her zaman tam destek veren ve O’nun adeta eli-kolu olan Alman uyruklu Sandy Tuncel de, öğrencilerin hayallerini gerçekleştirebilmek için gönüllü olarak yaptıkları işten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Korona virüs salgını nedeniyle şu anda okullar kapalı. Ama bu salgının ardından öğrenciler okullarına döndüklerinde büyük bir sürprizle karşılaşacaklar. Onların yüzlerindeki mutluluğu görebilmeyi doğrusu biz de sabırsızlıkla bekliyoruz” dedi.