Görmeden tarihe geçti

Doğuştan görme engelli 23 yaşındaki Melisa, arkadaşlarının kollarında, önüne çıkan engelleri onların talimatıyla aşarak Ağrı Dağı'nın zirvesine çıktı. Melisa, Ağrı Dağı'na zirve yapan ilk görme engelli Türk kadın dağcı oldu.



5 BİN 1347 METRE YÜKSEKLİK

'Türkiye'nin çatısı' olarak adlandırılan Ağrı Dağı'na zirve tırmanışı yapan görme engelli Melisa Yılmaz, bu başarısıyla tarihe geçti. 11 Ağustos günü Doğubayazıt rotasını kullanarak tırmanışa geçen Melisa 4 arkadaşının kolunda dönüşümlü olarak girerek onların komutlarıyla yürüyüşünü tamamladı. Genç kız, 5 bin 137 metredeki zirve noktasına arkadaşlarının alkışları arasında çıkarak adını tarihe yazdırdı.

HER ADIMDA 'TAŞ VAR' UYARISI

Melisa, "Her adımımda bir taşla karşılaşıyordum. Zirveye çıkana kadar kolumdan tutan kişilerden binlerce kez 'taş var dikkat' kelimesini duydum. Dağın en zor yeri olan buzullara geldiğimizde ise ben rahatlamıştım. Çünkü artık taş yok ve düz yürüyebilecektim. Arkadaşlarımın kolları arasında bizden önce zirveye çıkanların alkışları arasında 5 bin 137 metreye çıktım" diye konuştu.

'ZİRVENİN GÜCÜNÜ HİSSETTİM'



Melisa Yılmaz, "Benim için çok zor oldu. Bazen bırakmak istedim ama arkadaşlarımın motive etmesi ile zirveye ulaştım. Türkiye'nin çatısı olan Ağrı'nın zirvesini göremedim ama verdiği o güç ve duyguyu sonuna kadar hissettim" dedi.