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25 Ağustos 2021 Çarşamba 15:30:00 - Güncelleme:25 Ağustos 2021 Çarşamba 15:30:00

Görme engellilere ses oldular

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Kayseri Kocasinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim gören öğrenciler "Telafide Ben de Varım" programı kapsamında, görme engelli yaşıtlarına 'ses' olmak istedi.

Kayseri Kocasinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim gören öğrenciler "Telafide Ben de Varım" programı kapsamında, görme engelli yaşıtlarına 'ses' olmak istedi. Liselere Giriş Sınavı'na (LGS) hazırlanan görme engelliler için sınav kitaplarını seslendirerek kütüphanelere ulaştıran öğrenciler, romanlara da ses veriyor.

Projenin koordinatörü öğretmen Fuat Aydın, okulda "Çınar" isimli bir öğrenci grubu oluşturduklarını, kendisinin de bu grubun liderliğini yaptığını ve öğrencilerle değerler eğitimi alanında projeler ürettiklerini söyledi.

Sesli Kütüphane Projesi'nin öğrencilerin fikri olduğunu belirten Aydın, "Gençlik ve Spor Bakanlığına projemizi sunduk, Bakanlık da destekledi. Okulumuzdaki atıl bir odayı sesli kütüphaneye dönüştürdük. Çocuklarımız hiç tanımadıkları, görmedikleri binlerce görme engelliye ses oldular. Bunun gururunu yaşıyoruz." diye konuştu.

Öğrencilerin "Telafide Ben De Varım" programına düzenli olarak geldiklerini ve kütüphanede kitap okuyup seslendirmeye devam ettiklerini anlatan Aydın, öğrencilere seslendirecekleri kitaplar için 3 ay süre verdiklerini aktardı.

Aydın, seslendirilen kitapların kolay bir programla kaydedilip montajlandığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Kayıt altına aldığımız kitapları, şehrimizde bulunan Görme Engelliler Okulu ile Milli Kütüphane'nin sesli kütüphanesine ve Boğaziçi Üniversitesinin Görme Engelliler Teknoloji ve Eğitim Merkezine (GETEM) gönderiyoruz. Paydaşlarımızla yaptığımız görüşmede, en çok, sınavlara hazırlık kitaplarına ihtiyaç duyduklarını öğrendik. Roman ve hikaye kitaplarına diğer kütüphanelerin arşivlerinden zaten ulaşabiliyorlar.

Grubumuzda 12 öğrenci var şu an, diğer öğrenciler de sırada, onlar da bu sosyal sorumluluk projesinde yer almak istiyorlar. Okumanın bazı kriteleri var, diksiyonun düzgün olması gerekiyor okumanın iyi yapılabilmesi için. Bir komisyonumuz var, edebiyat öğretmenlerimiz öğrencileri mülakata alıyor, bunun sonucunda okunması uygun görülenler kitap seslendiriyor. 100'e yakın kitap bitirildi ama devam eden de çok sayıda kitabımız var."

Etiketler : Görme engelliler ses Milli Kütüphane sesli kütüphane kayseri
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