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12 Aralık 2021 Pazar 17:00:00 - Güncelleme:12 Aralık 2021 Pazar 17:00:00

Görme engelli Murat'ın şaşırtan başarısı: Çatal kaşıkla engelleri aştı

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ÇORUM'da yürüme ve görme engelli Murat Coşkun (20), çatal kaşıkla ritim tutarak başladığı müzik hayatında hiçbir eğitim almadan org, saz, darbuka ve flüt çalmayı öğrendi. Kendi çabalarıyla hiç görmediği 4 farklı enstrümanı çalıp türküler seslendiren Coşkun, yeteneğiyle şaşırtıyor.

ÇORUM'da yürüme ve görme engelli Murat Coşkun (20), çatal kaşıkla ritim tutarak başladığı müzik hayatında hiçbir eğitim almadan org, saz, darbuka ve flüt çalmayı öğrendi. Kendi çabalarıyla hiç görmediği 4 farklı enstrümanı çalıp türküler seslendiren Coşkun, yeteneğiyle şaşırtıyor.

Hanife ve Osman Coşkun çiftinin doğuştan görme engelli oğulları Murat Coşkun, geçirdiği kemik hastalığı nedeniyle yürüme yetisini kaybetti. Tüm olumsuzluklara karşın Coşkun, yaşam sevinci hiç kaybetti. Coşkun, evde duyduğu çatal ve kaşık seslerinden esinlenip müziğe merak sardı. Babasının aldığı sazı kendi kendine çalmayı öğrenen Coşkun, zamanla deneme yanılma yöntemiyle org, darbuka ve flüt çalmaya başladı.

Hayatında hiç görmediği 4 farklı enstrümanı çalabilmenin yanı sıra türküler de seslendiren Murat Coşkun, yeteneğiyle çevresinden övgü topluyor. Günün çoğunu odasında müzikle ilgilenerek geçiren Murat Coşkun, ailesinin de gurur kaynağı oluyor.

Engelleri müzik tutkusuyla aşan Murat Coşkun, "Müzik hayatıma 2016-2017 yıllarında başladım. Müzik aletlerini çalmayı kendi kendime öğrendim. Önce bu işe çatal kaşık çalarak başladım. Sonra babam bir saz aldı. Sağ olsunlar, her şeyimle onlar ilgileniyor. Böyle bir ailem olduğu için onlarla övünüyorum. Öğrenmek, hiç zor olmadı benim için. Org, saz, darbuka ve flüt çalıyorum, özellikle halk ozanlarımızın parçalarını söylüyorum. Arabesk sanatçılarımızın parçalarını okumaya çalışıyorum. Günlük radyoları, haberleri takip ediyorum" diye konuştu.

Oğluna desteğinin hayranlığa dönüştüğünü söyleyen Osman Coşkun, "Oğlumuzla her zaman gurur duyuyoruz. Başardıkça bizler de çok mutlu oluyoruz. Söylediği parçalarla da hep duygulandırıyor" dedi.

Murat Coşkun'un annesi Hanife Coşkun ise, "Küçüklüğünde cam kemik hastalığı olduğu için çok kırıldı, hastanelerde çok kaldık. Allah'a şükür şimdi çok iyi, her şeyle uğraşıyor. Hayata bağımlı, o ne isterse ben de elimden geldiğince her şeyi yapmaya çalışıyorum. Mutluyum onunla gurur duyuyoruz" ifadesini kullandı.

Etiketler : Görme engelli Murat Coşkun Hanife Coşkun
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