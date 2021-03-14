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14 Mart 2021 Pazar 18:30:00 - Güncelleme:14 Mart 2021 Pazar 18:30:00

Görme engelli kusursuz kulak

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Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'nde absolut (kusursuz) kulağa sahip görme engelli 13 yaşındaki Beyza Zelal Karay, müzikle hayata tutundu. Duyduğu sesleri notaya dökebilme yeteneğine sahip Zelal Karay, aldığı eğitimle ünlü bir piyanist olmayı hedefliyor.

Zelal Karay "Müziğe hep ilgim vardı. Gençlik Merkezi'nde müzik öğretmenimle tanışınca da piyano çalmaya başladım. Hangi sesi duysam çalabiliyorum. Öğrendiğim parçaları anneme çalıyorum, o da videomu çekiyor. Anneme olan sevgimi ona piyano çalarak gösteriyorum. Bu da beni mutlu ediyor. En büyük hayalim ünlü piyanist Fazıl Say ile aynı sahnede piyano çalmak" diye konuştu.

Kızının yeteneğini müzik öğretmeninin fark ettiğini dile getiren anne Nursel Karay da "Müzik öğretmeniyle tanıştıktan sonra hayatı değişti. İçine kapanık bir çocuktu, açıldı. Morali düzeldi, güler yüzlü olmaya başladı. Bizimle sohbet etmeye başladı. Özgüveni arttı. Bu bizi çok mutlu etti. Kızımın iyi bir yerlere geleceğine kuşkum yok" ifadelerini kullandı.

Etiketler : görme engelli müzik Beyza Zelal Karay
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