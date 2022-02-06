Gönülden koruyor

SEMBOLİK NÖBET TUTTU



İzmir'de "spina bifida" hastalığı nedeniyle bedensel engelli doğan Hüseyin Biber, polis olmayı çok istedi ama engeli nedeniyle bunu gerçekleştiremedi. Polislik aşkıyla yaşadığı semtte nam salan engelli genç, 3 yıl önce dönemin İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın'la tanıştı. Emniyet müdürü Aşkın'ın kendisine hediye ettiği üniformayla karakola giderek bir saat sembolik nöbet tuttu.

MESAİ ARKADAŞI OLDU



25 yaşındaki engelli genç, içindeki polis olma özlemi daha da artınca üniformasını giyip polis merkezlerini ziyaret etmeye başladı. Her gün üniformasını giyerek Kantar Polis Merkezi'ne giden Biber, gün boyu "mesai arkadaşları" ile vakit geçiriyor. "Kendimi polis memuru olarak görüyorum" diyen Hüseyin "Bana asla 'niye bunu yapıyorsun?' demediler, beni kendi içlerine kabul ettiler" diyor.

'BURASI BENİM AİLEM GİBİ'



Polis memurlarıyla keyifli sohbetler eden Hüseyin Biber "Hava şartları iyiyse sabah evden çıkıyorum. Önce İl Emniyet Müdürlüğü'nün önündeki nöbetçi abilerimizi ziyaret ediyorum. Oradan devriye atan ekiplerimizle görüşüyorum. Sonra sahil yolu üzerinden Kantar Karakolu'na geliyorum. Burası benim ailem gibi" dedi.