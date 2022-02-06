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06 Şubat 2022 Pazar 19:30:00 - Güncelleme:06 Şubat 2022 Pazar 19:30:00

Gönülden koruyor

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Doğuştan bedensel engelli Hüseyin'in tek arzusu polis olabilmekti. Üç yıl önce emniyet müdürü tarafından kendisine üniforma hediye edilip bir günlüğüne polis olması sağlandı. O günden itibaren her gün karakola gitmeye başlayan genç, gönüllü olarak mesai yapıyor.

SEMBOLİK NÖBET TUTTU

İzmir'de "spina bifida" hastalığı nedeniyle bedensel engelli doğan Hüseyin Biber, polis olmayı çok istedi ama engeli nedeniyle bunu gerçekleştiremedi. Polislik aşkıyla yaşadığı semtte nam salan engelli genç, 3 yıl önce dönemin İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın'la tanıştı. Emniyet müdürü Aşkın'ın kendisine hediye ettiği üniformayla karakola giderek bir saat sembolik nöbet tuttu.

MESAİ ARKADAŞI OLDU

25 yaşındaki engelli genç, içindeki polis olma özlemi daha da artınca üniformasını giyip polis merkezlerini ziyaret etmeye başladı. Her gün üniformasını giyerek Kantar Polis Merkezi'ne giden Biber, gün boyu "mesai arkadaşları" ile vakit geçiriyor. "Kendimi polis memuru olarak görüyorum" diyen Hüseyin "Bana asla 'niye bunu yapıyorsun?' demediler, beni kendi içlerine kabul ettiler" diyor.

'BURASI BENİM AİLEM GİBİ'

Polis memurlarıyla keyifli sohbetler eden Hüseyin Biber "Hava şartları iyiyse sabah evden çıkıyorum. Önce İl Emniyet Müdürlüğü'nün önündeki nöbetçi abilerimizi ziyaret ediyorum. Oradan devriye atan ekiplerimizle görüşüyorum. Sonra sahil yolu üzerinden Kantar Karakolu'na geliyorum. Burası benim ailem gibi" dedi.

Etiketler : bedensel engelli polislik yaşam
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