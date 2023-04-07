Gönülden destek

Afrika kıtasında yer alan Burkina Faso asıllı Ahmet Tall (23), Abdulhamidu Dicko (21) ve İbrahim Kabore (20), yaşadıkları bölgede faaliyet gösteren bir Türk vakıf aracılığıyla 2 yıl önce İstanbul'a geldi. Türkçe eğitimi alan Tall, Dicko ve Kabore, üniversite sınavlarına hazırlanıyor.



Üç arkadaş, depremlerin ardından gönüllü olarak Hatay'ın Kırıkhan ilçesine gitti. Şimdilerde, yemek pişirme ve dağıtma çalışmalarında görev alıyorlar. Afrikalı gençler "Bizim paramız yok yardımda bulunmak için ama çalışma gücümüz var. Onlara yemek veriyoruz, çocuklar gelip oynuyorlar" dedi.