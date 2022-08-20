20 Ağustos 2022 Cumartesi 16:00:00 - Güncelleme:20 Ağustos 2022 Cumartesi 16:00:00
GÖNÜL GÖZÜYLE İLK ADIM
İstanbul'da yaşayan 45 yaşındaki Yücel Şenol ile Mersin'de yaşayan 44 yaşındaki Şükran Çiftçi bir süre önce tanıştı. İkisi de görme engelli olan çift gönül gözüyle anlaştı evlenmeye karar verdi.
İstanbul'da yaşayan 45 yaşındaki Yücel Şenol ile Mersin'de yaşayan 44 yaşındaki Şükran Çiftçi bir süre önce tanıştı. İkisi de görme engelli olan çift gönül gözüyle anlaştı evlenmeye karar verdi.
- GÖNÜL GÖZÜYLE İLK ADIM
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