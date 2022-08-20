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20 Ağustos 2022 Cumartesi 16:00:00 - Güncelleme:20 Ağustos 2022 Cumartesi 16:00:00

GÖNÜL GÖZÜYLE İLK ADIM

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İstanbul'da yaşayan 45 yaşındaki Yücel Şenol ile Mersin'de yaşayan 44 yaşındaki Şükran Çiftçi bir süre önce tanıştı. İkisi de görme engelli olan çift gönül gözüyle anlaştı evlenmeye karar verdi.

İstanbul'da yaşayan 45 yaşındaki Yücel Şenol ile Mersin'de yaşayan 44 yaşındaki Şükran Çiftçi bir süre önce tanıştı. İkisi de görme engelli olan çift gönül gözüyle anlaştı evlenmeye karar verdi.

Şükran Çiftçi'nin babası evliliğe sıcak bakmadı. Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak babayı ikna etti ve çiftin yüzükleri önceki akşam takıldı. Engelli çift, sevginin engel tanımadığını bir kez daha gösterdi.
Etiketler : istanbul yücel şenol şükran çiftçi
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