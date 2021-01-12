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12 Ocak 2021 Salı 22:37:00 - Güncelleme:13 Ocak 2021 Çarşamba 14:17:00

Gönül gözü ile müzik öğretiyor

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Düzce'de erken doğuma bağlı sağlık sorunları nedeniyle görme yetisini kaybeden Ahizer Özbek (27), tutkunu olduğu müzikten hiç kopmadı. Üniversite eğitimini tamamlayarak hayalini kurduğu müzik öğretmenliğini yapmaya başladı.

Düzce'de, ailesi olarak gördüğü öğrencilerine notaları öğretmenin sevincini yaşayan Ahizer Özbek, "Öğrencilerime 'engelli' diye bir şeyin olmadığını anlatmaya çalışıyorum. Herkes hayallerini başarabilir" diye konuştu.

Ahizer Özbek, öğrencilerini kucaklamak için sabırsızlandığını söyleyerek, şöyle devam etti: "Öğrencilerimi çok seviyorum. İnşallah yüz yüze eğitim açılır. Abartmıyorum öğrencilerim evime gelip beni ziyaret etmek için birbiriyle yarışıyor. Onlarla gönüllü öğrenciler grubunu kurdum. Not veya yoklama konusunda bana yardımcı oluyorlar. Her daim yanımdalar. Onlarla aile gibi olduk. Yıllarca ilk sınıfa girdiğim zamanı hayal ediyordum. Hatta sınıfa girdiğimde ağlarım diye düşünüyordum. Uzaktan eğitim bittiğinde ve sınıfa girdiğimde bahsettiğim duyguları yeniden yaşayacağımı düşünüyorum." 

Etiketler : müzik yaşam öğretmen
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