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24 Aralık 2021 Cuma 15:30:00 - Güncelleme:24 Aralık 2021 Cuma 15:30:00

Gönül fetheden çeyiz sandığı

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Kocaeli'de yuva kuracak ihtiyaç sahibi kızların çeyizini gönüllüler hazırlıyor.

Kocaeli'de yuva kuracak ihtiyaç sahibi kızların çeyizini gönüllüler hazırlıyor. Sosyal Politikalar Birim Başkanlığı öncülüğünde kentte 10 ay önce başlatılan projede çeyizler, kadın kolları üyelerince geleneksel olarak süsleniyor.

Çeyizler, daha sonra nişanlı genç kızların evine götürülüyor. Proje kapsamında kentte şimdiye kadar yeni yuva kuracak 32 genç kıza çeyizleri teslim edildi. Gönüllüler, "Projenin amacı mutlulukları çoğaltmak" dedi.

Etiketler : Gönül fetheden Çeyizler Kocaeli Sosyal Politikalar Birim Başkanlığı çeyiz sandığı
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