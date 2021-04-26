  • BIST
    1361.39
  • Dolar
    8,3056
  • Euro
    10,0297
  • Altın
    473,8450
İstanbul
5 / 16
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Turkcell ana sponsorluğunda İş'te sürdürülebilirlik zirvesi yarın gerçekleşiyor
Türkiye-Osmanlı kurnazlığı!
Olası İstanbul depremi için hazırlıklar tamamlandı
Geri sayım başladı! Emekli ikramiyeleri ne olacak?
Sputnik V Türkiye'de seri üretime başlıyor
Kobani davası başladı
Altun'dan Biden'a tepki: Hadsiz, talihsiz
Bakan Akar'dan "soykırım" tepkisi: Bu yanlış düzeltilmelidir
Terör örgütü PKK'ya 'Pençe' darbesi: İstihbarat kampları yerle bir edildi
Abdullah Ağar'dan flaş sözler: Sahadaki teröristler cıyak cıyak
Bölgede dengeleri değiştirecek gelişme: KKTC'yi tanıyabilirler
HÜRKUŞ-C'de ihracat müjdesi
2021 Oscar Ödülleri sahiplerini buldu... İşte kazananlar
YouTube'a kolaylık geldi
Sokak hayvanlarının kahvehanesi
Gölge oyununun ilk kadın ‘hayalisi'
17 yıldır aynı yuvada kuluçka
Çatıda halı saha
Guguk kuşu siyaseti
Ses kaydı yayınlandı! Çarpıcı iddia: Rusya engellemeye çalıştı
Meteoroloji'den flaş uyarı! Toz taşınımı ve sağanak geliyor
62 il ve KKTC'de FETÖ'ye operasyon! 532 kişiye gözaltı kararı
Heyecandan çenem titredi
320 dakikalık dizi geliyor
26 Nisan 2021 Pazartesi 15:30:00 - Güncelleme:26 Nisan 2021 Pazartesi 15:30:00

Gölge oyununun ilk kadın ‘hayalisi'

ABONE OL

Türkiye'nin önde gelen Karagöz ustalarından Suat Veral'dan eğitim alan Merve İlken, yıllar içinde kendisini geliştirerek ülkenin ilk kadın "hayalisi" oldu.

Türkiye'nin önde gelen Karagöz ustalarından Suat Veral'dan eğitim alan Merve İlken, yıllar içinde kendisini geliştirerek ülkenin ilk kadın "hayalisi" oldu. İzleyenlerin perdede gördükleri Karagöz ve Hacivat karakterlerinin erkek olması nedeniyle duydukları sesin de bir erkeğe ait olduğunu düşündüklerini söyleyen İlken, perdenin arkasından çıktığında seyircinin bir kadın görünce şaşırdığını anlattı.

Merve İlken, "Hatta bazı anneler 'Benim kızım da sizin gibi olsa keşke.' diyor. Eğitimlerimizde kız çocukları ile erkek çocuklarını tabii ki ayırt etmiyoruz. Bu onur ve gurur verici bir şey. Bir kadın olarak da bu tarz tepkiler almak çok hoş." dedi.

Geleneksel Türk gölge oyununu, genç kuşaklara tanıtmak için çalışmalar yaptığını anlatan İlken, 7'den 77'ye her yaş diliminden öğrencileri olduğundan bahsetti.

Kendisinin ahilik sistemiyle yetiştiğini ve çıraklarını da bu şekilde eğittiğini söyleyen İlken, "Benim ustalarım nasıl bir ahilik sistemiyle geldiyse ben de o şeklide yetiştim. Ustamın mutfağında piştim. Bu noktada Türkiye'nin ilk kadın Karagöz sanatçısı yetişti.

Etiketler : Gölge oyunu Merve İlken Suat Veral
Keşke 55 yaşında olsaydım

Keşke 55 yaşında olsaydım
‘Haydi Söyle' demeyin artık!

‘Haydi Söyle' demeyin artık!
'Kalp Yarası' tamam!

'Kalp Yarası' tamam!
Yeşilçam ruhuna online gala

Yeşilçam ruhuna online gala
Köyceğiz'de 'Aşkım Kıyamet' kampı

Köyceğiz'de 'Aşkım Kıyamet' kampı
Hakan Altun yoğun bakımdan çıktı

Hakan Altun yoğun bakımdan çıktı
Koronaya karşı serum takviyesi

Koronaya karşı serum takviyesi
‘Kovan' filmiyle Moskova'da

‘Kovan' filmiyle Moskova'da
Sürpriz proje yolda

Sürpriz proje yolda

EN ÇOK OKUNAN HABERLER