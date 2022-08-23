Göl üzerinde gecekondu!

Adana Seyhan Baraj Gölü'nde resmi izin alınmadan yapılan baraka evlerin sayısı, giderek artıyor. Göl üzerinde çeşitli etkinlikler yapmak isteyen küçük gruplar için internet üzerinden günlük 700 TL'ye kiraya verilen barakaların sayısının her geçen gün artması, tepkilere neden oluyor.

Göl üzerinde artan kirlilik ile ilgili haberler ardından DSİ yetkilileri, müdahale edileceğini açıkladı. Ancak bu açıklamanın üzerinden 4 hafta geçmesine rağmen barakaların kaldırılmadığı ve yenilerinin yapıldığı gözlendi. Bazı kişilerin ise barakalara teknelerini bağlaması dikkat çekti.

Gölde dubalar üzerine inşa edilen ve günlüğü 700 liradan kiralanan yüzen barakaların sayısı arttı.

