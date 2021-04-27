Gökyüzüne taze kan

Yaşı nedeniyle otomobil kullanmak için ehliyet bile henüz alamayan Karaman şimdi de en genç "Kaptan Pilotu" olmayı hedefliyor.

YURT DIŞI UÇUŞLAR YAPIYOR



Kutay Karaman PPL eğitimini Tekirdağ Çorlu'daki Atatürk Havalimanı'nda, anne ve babasının uçuş eğitmeni olduğu "İstanbul Flight Academy'de başarıyla tamamladı. Yaşı nedeniyle otomobil kullanmak için gerekli sürücü lisansını henüz alamayan genç pilot, aldığı eğitim sayesinde tek motorlu uçağıyla yurt dışı ve şehirler arası yolculuk yapabiliyor.

HAVACI BİR AİLENİN FERDİ



Havacı bir ailede dünyaya gözlerini açtığını ve kendisinin de bu serüvene katılmak istediğini dile getiren Karaman, "Yoğun bir çalışma ve istek sonucu 17 yaşımda 'Hususi pilot lisansımı başarıyla aldım. Eğitimlerim sırasında Yunanistan, Çanakkale, Çorlu, Edremit ve İstanbul'a yalnız uçuşlar yaptım. Bir de üniversite sınavlarına hazırlanıyorum" dedi.

Kutay Karaman, pilotluk hikayesinin aileden başladığını, annesi Nagihan Karaman ve babası Kenan Karaman'ın uçuş eğitmenliği yaptığını, ağabeyi Emirhan'ın ise havayolu nakliye pilotu lisansı eğitimi için Ukrayna'da bulunduğunu söyledi.