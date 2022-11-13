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13 Kasım 2022 Pazar 19:00:00 - Güncelleme:13 Kasım 2022 Pazar 19:00:00

Gökyüzündeki sağlıkçılar! 17 bin hastayı naklettiler

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Sağlık Bakanlığı bünyesinde hizmet veren, 3 ambulans uçak ile bugüne kadar yurtdışından 1244, yurtiçinde 15 bin 957 olmak üzere toplam 17 bin 201 hastanın nakli gerçekleştirildi.

1'İ İSTANBUL 2'Sİ ANKARA'DA

Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Hava Ambulans Operasyon Merkezi bünyesinde 17 ambulans helikopterin yanı sıra 3 de ambulans uçak bulunuyor. Daha çok uzun menzilli hasta nakillerinde kullanılan ambulans uçaklardan 1'i İstanbul, 2'si ise Ankara'da konuşlu durumda bulunuyor.

Uçağın kaptan pilotlarından Ali İmren, kıtalar arası tek ikmalle uçuş yapabildiklerini söyledi. Uçakta yaklaşık 4 yıldır görev yapan doktor Onur Ertezkoşan ise uçaların üçüncü basamak yoğun bakım şartlarına sahip olduğunu söyledi.

4 SEDYELİ TURBO JET

2010'dan bu yana ambulans uçaklarla yurtdışından 1244, yurtiçinde 15 1957 olmak üzere toplam 17 bin 201 hastanın nakli gerçekleştirildi. Bu yılın ilk 10 ayında ise yurtdışından 156, yurtiçinde 1037 hasta nakledildi. 3 uçakta 'Legacy 600' isimli 4 sedyeli turbo jet ile 14 de oturur şekilde hasta taşınabiliyor.

7/24 UÇUŞA HAZIR

4 sağlık personeli ve 2 pilot ile Ankara'da Genel Havacılık Terminali'nde 7 gün 24 saat uçuşa hazır olan 5 bin 500 kilometre uçuş menzilli uçakta küçük cerrahi operasyonlar da yapılabiliyor.

Etiketler : sağlık bakanlığı sağlıkçı ambulans uçak
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