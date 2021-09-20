Gökhan Serdar: Bu toprakları seven insanlar; devletine, hükümetine, insanına hain davranmaz

24 TV'nin ses getiren programı Arafta Sorular'ın bu haftaki konuğu, Oyuncu Gökhan Serdar oldu.

Star yazarı Esra Elönü'nün sorularını yanıtlayan Gökhan, sanat dünyası ve hayata dair açıklamalarda bulundu.

İşte Arafta Sorular'da bu hafta öne çıkan açıklamalar....

Ülkenin hain olarak tanımladığı insanlara sevgi beslemezler. Bu insanlarda bu varsa ne bu devleti ne de bu millet seviyorlardır. Belli ki inandıkları bir ideoloji peşinde koşuyorlar.

Bu ülkede yapılanlar bu ülkede kalacak kimse mezara götürmeyecek. Bundan (yapılan hizmetlerden) sen de istifade ediyorsun ben de istifade ediyorum halk da istifade ediyor. Bunun neyini kötülüyorsun.

Sanatçının siyasi rengi olmaması lazım. Sanatçı bir toplumun her kesiminin sanatçısıdır. Beni kabullenmeyenin yanında durmam bende beni kabullenen ile yürürüm.

Her şey mi kötü bu ülkede? Hızlı bir gelişim çağına girdik ülke olarak. Bu ülkede yapılanlar bu ülkede kalacak kimse mezara götürmeyecek. Bundan (yapılan hizmetlerden) sen de istifade ediyorsun ben de istifade ediyorum halk da istifade ediyor. Bunun neyini kötülüyorsun.

Ben hakkın ve hakkaniyetin güçlü olmasını savunuyorum. Gücün haklı olduğunu savunmuyorum, güç haklı olmamalı. Haklı ve hakkaniyet sahibi insan güçlü olmalı.

Hayatta hiçbir zaman idealizm çok param olsun olmadı. Her zaman Rabbimin bana verdiğine şükrettim ve onunla yetindim.

Ben hakkın ve hakkaniyetin güçlü olmasını savunuyorum. Gücün haklı olduğunu savunmuyorum, güç haklı olmamalı. Haklı ve hakkaniyet sahibi insan güçlü olmalı.

Halkımız kolay kolay kimseyi sevmez. Özellikle toplum ahlakına aykırı bir davranışta bulun bir rolde oyna seni bir dakikada siler.

Yeşilçam'da sinema sektörü yoktu ve bu yüzden seyircinin seçme şansı yoktu. O dönemde beni sevdiler. Halkımız kolay kolay kimseyi sevmez. Özellikle toplum ahlakına aykırı bir davranışta bulun bir rolde oyna seni bir dakikada siler. Hayatta kalmak için bunlara dikkat etmek lazım.

Birkaç dizi de oynayıp kendini Hollywood yıldızı zannedip insanlara tepeden bakan tipler görüyorum. Buna tabi ki üzülüyorum.

Yeşilçam'da yaşadıklarım ve oyuncu arkadaşlarımla kurduğum samimi dostluklar maalesef bugün yok. Birkaç dizi de oynayıp kendini Hollywood yıldızı zannedip insanlara tepeden bakan tipler görüyorum. Buna tabi ki üzülüyorum. Biz her zaman mütevazi olduk. Çünkü halkın içinde yaşıyoruz. Kendimizi soyutlayamayız.

Milliyetçi ruhluyum, Türkçüyüm, Bayrakçıyım, Vatanperverim. O yüzden böyle bir tarihi karakteri (Diriliş Ertuğrul-Süleyman Şah) canlandırmak beni oldukça etkiledi.

Milliyetçi ruhluyum, Türkçüyüm, Bayrakçıyım, Vatanperverim. O yüzden böyle bir tarihi karakteri (Diriliş Ertuğrul-Süleyman Şah) canlandırmak beni oldukça etkiledi. Projeden önce aylarca Süleyman Şah kimdir diye araştırma yaptım. Ben Suriye'de ki Süleyman Şah'ı oynadım. O kimliğe büründüğüm zaman kendimi Süleyman Şah gibi görüyordum. Osmanlı büyüklerine ve sultanlarına olan sevgimden dolayı bu tür projelerde kendimi çok kaptırıyorum.

İnsanlar değişti, nereden geldiklerini bilmiyorlar, paranın esiri olmuşlar, giden yanında ne götürüyor?

İnsanlar değişti, nereden geldiklerini bilmiyorlar, paranın esiri olmuşlar, giden yanında ne götürüyor? İhtiyacın olan varsa üstüne gitmeye gerek yok. Neticede ölümlüyüz. Bizde maalesef paylaşım yok. Bu yüzden insanlar kötüleşmiş.