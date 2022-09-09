Gökay Kalaycıoğlu İle 360 Derece

Gökay Kalaycıoğlu söylenmeyenleri söylemeye, konuşulmayanları konuşmaya ve merak edilenlere cevap bulmaya geliyor.İtiraflar, inişler, çıkışlar ve perde arkasında kalan her şey "360 Derece" de konuşuluyor.

"360 Derece" 10 Eylül Cumartesi günü konukları Şarkıcı Niran Ünsal ve Şarkıcı Ozan Orhon ile 360 ekranlarında sizlerle buluşmaya hazırlanıyor. 11 Eylül Pazar günü yayınlanacak olan ikinci bölümünde ise Radyo Programcısı Yavuz Seçkin, Milli Atlet Nagihan Karadere ve Milli Atlet Sema Aydemir çok özel açıklamalar, birbirinden renkli anlar ile sizlerle buluşuyor.

"Gökay Kalaycıoğlu ile 360 Derece" 10 Eylül Cumartesi'den itibaren her hafta Cumartesi ve Pazar günleri saat 12.00'de birbirinden ünlü, renkli ve eğlenceli konukları ile 360'ta.