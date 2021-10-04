Göçmenlerin paralarını gasbeden organizatör yakalandı

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04 Ekim 2021 Pazartesi 11:05:00 - Güncelleme:04 Ekim 2021 Pazartesi 11:22:00

Göçmenleri tutup, paralarını çalan İranlı organizatör yakalandı

Kaynak: DHA

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Van'da, aralarında çocukların da olduğu yabancı uyruklu 10 kaçak göçmeni zorla tutup, paralarını gasbeden İranlı 3 göçmen kaçakçısı gözaltına alındı. Adliyeye çıkartılan organizatörler tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, İpekyolu ilçesi Şerefiye Mahallesi 3'üncü Sokak'taki bir apartman dairesinde kaçak göçmenlerin zorla tutulduğu ihbarını aldı. İhbar üzerine adrese düzenlenen baskında, yabancı uyruklu 10 kaçak ile göçmen kaçakçılığı yapan 3 İranlı yakalandı. Kaçak göçmenler, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne gönderildi. Gözaltına alınan göçmen kaçakçısı İranlı Ş.V., R.A. ve M.G.K. ise emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı. Mahkemeye sevk edilen İranlı 3 organizatör, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaçakların tercüman vasıtasıyla alınan ifadelerinde, İranlı kişilerin belirtilen ikamette kendilerini zor kullanarak tuttuklarını, üzerlerindeki telefon ve paraları kesici aletle tehdit edip aldıklarını söyledikleri belirtildi.

Etiketler : iranlı organizatör van göçmen
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