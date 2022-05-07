Göçerlerin yayla mesaisi başladı

Yaz mevsiminin sıcak geçtiği illerden Muş'a gelen göçerler, Bulanık ve Varto ilçelerinin yüksek kesimleri ile Şenyayla ve Kozma Dağı bölgesindeki yaylalarda konaklamaya başladı.



Yaylacılar, yaz mevsimi boyunca burada hayvanlardan elde ettikleri sütten hazırladıkları ürünleri satarak geçimlerini sağlıyor. Göçerler, Muş'un yaylalarında 5 ay kalacaklarını söyledi.