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25 Mart 2021 Perşembe 19:00:00 - Güncelleme:25 Mart 2021 Perşembe 19:00:00

Göbek değil kalp bağı

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8 yıl boyunca tüm tedavilere rağmen çocuk sahibi olamayan Özdemir çifti, Fas uyruklu 3 aylık Sam bebeğin koruyucu ailesi oldu. 5 aydır Sam ile hayatlarının renklendiğini söyleyen çift, 'kalp bağımız çok güçlü, rüyalarımızda bile birlikteyiz' dedi.

Kayseri'de hayatlarını 2013'te birleştiren Aysel ve Recep Özdemir çifti, çocuk sahibi olmak için aşılama, tüp bebek gibi çeşitli tedavileri denedi. Sonuç alamayınca evlat edinmeye karar vererek Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne başvurdular. Koruyucu aileliğe yönlendirilen çift İstanbul'daki bir çocuk evinden 3 aylık Sam'a ulaştı.

DİLİ, DİNİ, IRKI HİÇ FARK ETMİYOR

5 aydır Sam'ın koruyucu ailesi olan çiftten Aysel Özdemir, "Biz evleneli 8 yıl oldu, 8 senedir tedavi görüyoruz. Çok pişmanım bu kadar uğraştığıma. Keşke daha önce alsaydım. Dili, dini, ırkı hiç fark etmiyor, yavru yavrudur. Biz eşimle beraber anne, baba olmayı çok sevdik. İnşallah çocuğumuzu mutlu bir ailede büyütebiliriz" diye konuştu.

Bebekle ilk karşılaşmasını anlatan Aysel Özdemir, "Anlatılmaz bir duygu, tarifi mümkün değil, yaşamayan anlamaz. Çocuğu olmayan ailelere şunu söylemek isterim, boş yere üzülüp hayıflanmasınlar. Hayatı kurtarılmayı bekleyen, yuva ihtiyacı olan bir sürü bebek ve çocuk var" dedi.

Recep Özdemir, "İlk emeklemesini, ilk dişini, ateşlenmesini çok merak ediyorduk. Çocuğumuz bize kolay bağlandı. İlk zamanlar herkes çağırdığında gidiyordu, şimdi bizsiz bir yere gitmiyor. Kapıda beklemesi, bizi çağırması beni çok duygulandırıyor" diyor.

Etiketler : kayseri koruyucu aile yaşam
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