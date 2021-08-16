GNÇ Star Müzik ile geleceğin yıldızları belli oluyor

Turkcell'in genç müzisyenlere destek olmak amacıyla düzenlediği GNÇ Star Müzik Yarışması'nda 2021 yılının GNÇ Star'ı 16 Ağustos Pazartesi akşamı canlı yayında belli olacak. Saat 20:00 itibariyle GNÇ YouTube kanalından canlı yayınlanacak final gecesinde Fatma Turgut ve Gökhan Türkmen, bini aşkın video arasından ilk 10'a kalan finalistleri izleyecek ve ilk üçü belirleyecek. Yayın sırasında kendi müzikal deneyimlerini ve ilham verecek hikayelerini genç müzisyenlerle paylaşacak olan Fatma Turgut ve Gökhan Türkmen aynı zamanda izleyiciler için sürpriz performanslara imza atacak.

Türkiye'nin dört bir yanından hünerlerini sergilemek için yüzlerce müzik tutkununun katıldığı ve Alem FM'in medya sponsorluğunu üstlendiği GNC Star Müzik Yarışması'nda birinci 50 bin TL, ikinci 30 bin TL, üçüncü ise 20 bin TL ödülün sahibi olacak.



