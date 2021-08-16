VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye ithal ediyordu, yerli olarak üretildi! Bakan Varank: Gördüğümde çok etkilendim
Başkan Erdoğan müjdeyi verdi
"Kılıçdaroğlu'nu görünce televizyonu kapatıyorum"
İngiltere'den rakiplerimizi kızdıracak karar
Selçuk Bayraktar'dan 'uçan otomobil' açıklaması!
Resmen gövde gösterisi yaptılar
Kritik bölgede omuz omuza!
Taliban, Rusya'dan yardım istedi!
Komşu sınırı 'çelik'ten duvar!
Kıbrıs'ta en gerçekçi çözüm iki ayrı devlete dayalı
ABD'de sel... 10 kişi öldü, 31 kişi kayboldu
"Daha fazla Afgan alınmasına karşıyım"
Sosyal medyanın kahramanı oldu
357 Türk vatandaşını Afganistan'dan tahliye eden THY uçağı İstanbul'a ulaştı
Direnişten ilk zafer! Taliban'dan 3 bölgeyi geri aldılar
Biden tahliye için yardım istemeye hazırlanıyor
Kocaeli'de düğün zehir oldu: 28 kişi hastaneye kaldırıldı
Muğla'da vahşet: Para vermeyen annesini öldürdü
Jeanine Anez hapishanede intihar girişiminde bulundu
Konya'da feci kaza... 3 genç öldü
Hepsi vuruldu
Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den sağanak uyarısı
24 saatte orayı terk ederiz
"Namuzsuzların sınırı yoktur"
16 Ağustos 2021 Pazartesi 15:59:00 - Güncelleme:16 Ağustos 2021 Pazartesi 15:59:00

GNÇ Star Müzik ile geleceğin yıldızları belli oluyor

ABONE OL

Turkcell'in bu sene ikincisini gerçekleştirdiği ve Türkiye'nin dört bir yanından yüzlerce müzik tutkunu gencin katıldığı GNÇ Star Müzik Yarışması'nda sona gelindi. Bu akşam saat 20.00'de GNÇ YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlanacak finalde performans sergileyen 10 finalist arasından ilk üç belirlenecek. Bahar Özmen'in sunduğu yarışmada, Fatma Turgut ve Gökhan Türkmen ise jüri üyeliğini üstlenecek.

Turkcell'in genç müzisyenlere destek olmak amacıyla düzenlediği GNÇ Star Müzik Yarışması'nda 2021 yılının GNÇ Star'ı 16 Ağustos Pazartesi akşamı canlı yayında belli olacak. Saat 20:00 itibariyle GNÇ YouTube kanalından canlı yayınlanacak final gecesinde Fatma Turgut ve Gökhan Türkmen, bini aşkın video arasından ilk 10'a kalan finalistleri izleyecek ve ilk üçü belirleyecek. Yayın sırasında kendi müzikal deneyimlerini ve ilham verecek hikayelerini genç müzisyenlerle paylaşacak olan Fatma Turgut ve Gökhan Türkmen aynı zamanda izleyiciler için sürpriz performanslara imza atacak.

Türkiye'nin dört bir yanından hünerlerini sergilemek için yüzlerce müzik tutkununun katıldığı ve Alem FM'in medya sponsorluğunu üstlendiği GNC Star Müzik Yarışması'nda birinci 50 bin TL, ikinci 30 bin TL, üçüncü ise 20 bin TL ödülün sahibi olacak.


Etiketler : alem fm gnc star 2021 finali turkcell
Buruk ziyaret

Buruk ziyaret
Gönül Dağı'na yeni transfer

Gönül Dağı'na yeni transfer
‘Setlere zamanım yok'

‘Setlere zamanım yok'
Kıskançlık muhabbeti sıkmış

Kıskançlık muhabbeti sıkmış
Baran artık aileden

Baran artık aileden
Güzelliğinin sırrını paylaştı

Güzelliğinin sırrını paylaştı
İsabella ‘Gözyaşları'yla dönüyor

İsabella ‘Gözyaşları'yla dönüyor
Camdaki Kız için geri sayım

Camdaki Kız için geri sayım
Klipte gelin oldu

Klipte gelin oldu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER