VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Pandeminin kitabını yazdı
Özel çocuk bir ilki başardı
Can dosta kanser tedavisi
Gladyatörler şehrine kadın eli değdi
ArCtic Monkeys İstanbul'a geliyor
Bitcoin'in tükettiği elektrik miktarı açıklandı
Başkan Erdoğan'dan Gümüşhane-Bayburt Havalimanı açıklaması
Afganistan'da memurların geriye dönük 3 aylık maaşları ödenecek
İki doz aşı uygulanan kişi sayısı 50 milyonu geçti
Orman alanlarına bitişik parsel oluşturulamayacak
SSB Başkanı İsmail Demir: Türkiye çapında çığa dönüşecek
En çok sesini özledim
Sürahi Nine ekrana dönüyor
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Endonezya'da birinci oldu
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 'Dünya Çocuk Hakları Günü' mesajı
Şarkıcılığa terfi etti
Müslüme'nin cenazesi Karaman'da defnedilecek
Hindistan'da sel nedeniyle çöken binada en az 17 kişi hayatını kaybetti
İngiliz arşivinden bilinmeyen bir Atatürk röportajı çıktı
Sarıdan kurtuldu
Kardeşlik Ödülleri
Avukatlık asgari ücretinde değişiklik
Erkek dediğin ‘Amber' gibi kokmalı
Yanan ormanlara yakın mahalleler fidanlarla buluşacak
20 Kasım 2021 Cumartesi 16:00:00 - Güncelleme:20 Kasım 2021 Cumartesi 16:00:00

Gladyatörler şehrine kadın eli değdi

ABONE OL

Muğla'nın Yatağan ilçesinde "gladyatörler şehri" olarak bilinen Stratonikeia Antik Kenti'nde kazı ve restorasyon çalışmaları devam ediyor. Kazı ve restorasyon çalışmaları ile arşiv ve mutfak gibi birçok alanda kadınlar görev yapıyor.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış antik kentte kazı ve restorasyon çalışmaları devam ediyor. Helenistik, Roma, Bizans, Menteşe Beyliği, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinden birçok yapının bulunduğu kentte yürütülen kazı çalışmalarında, şehrin giriş kapısından İmparatorlar Tapınağı ve Roma Hamamı'na kadar her yapı, aşamalar halinde gün yüzüne çıkarılıyor. Kadınlar da titizlikle yürütülen çalışmalara destek veriyor.

Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt, Stratonikeia ile Lagina Antik kentlerinde kazı ve restorasyon çalışması yürüttüklerini söyledi. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Muğla Valisi Orhan Tavlı'nın destekleriyle Batı Cadde'de kazı çalışması yaptıklarını belirten Söğüt, çalışanların büyük kısmının kadınlardan oluştuğunu dile getirdi. Söğüt, "Kentte yürüttüğümüz çalışmalarda 6 restoratör, 5 arkeolog, 12 işçi ve 1 sanat tarihçi arkadaşımız kadınlardan oluşuyor. Kadınlarımız kentteki farklı alanlarda hem kazıyor hem restore ediyor hem çiziyor hem de konservasyonu gerçekleştiriyor. Bunların arasında ev hanımı, üniversite mezunu, yüksek lisans ve doktora yapanlar var. Her kademede kadınlarla gerçek anlamda arkeoloji ve restorasyon yapıyoruz." diye konuştu. Antik kentte görev yapanların yarısından fazlasının kadın olduğuna değinen Söğüt, kadınların daha düzenli ve sistemli çalıştığını kaydetti. - "Bu işi yaparken çok zevk alıyorum" Ekipteki ev hanımı Şükran Kulaksız, 12 yıldır kazı çalışmasında görev yaptığını anlatarak, "Bir kadın için kazı yapmak zor ama kadının başaramayacağı bir şey yok. Bu işi yaparken çok zevk alıyorum. Toprak altından bir eseri çıkarmanın verdiği heyecanı hiçbir şeye değişemem. Severek bu işi yapıyorum." dedi. Kazı ekibinde restorasyon teknikeri Armağan Karabulut ise tarihle içi içe bulunmanın, eserleri gün yüzüne çıkarmanın çok güzel bir duygu olduğunu söyledi. Ekipte çok sayıda kadın çalışan olduğuna değinen Karabulut, "Kente ziyarete gelen birçok insan burada kadınları görünce mutlu oluyor. Bizimle sohbet eden de oluyor. Bir eseri bile çıkarınca heyecanımız artıyor." ifadelerini kullandı.

Restoratör Ferdane Ikkış da burada işe stajyer öğrenci olarak başladığını, mezuniyetinden sonra mozaiklerde çalışma yürüttüğünü kaydederek, "İlk deneyimimin mozaikler olması ve böyle bir antik kentte çalışmak çok güzel bir duygu." dedi. Kazıda restoratör olarak çalışan İrem Sarıgül ise antik kentte 2 yıl staj yaptıktan sonra mozaiklerde çalışmaya başladığını belirterek, "Ziyaretçiler bizi burada çalışırken görünce takdir ediyor." diye konuştu.

Etiketler : muğla datça Gladyatörler
Renkli şölen

Renkli şölen
Aylar sonra kavuştu

Aylar sonra kavuştu
Hayran bıraktı

Hayran bıraktı
Ebru Şanlı'yı yıkan karar

Ebru Şanlı'yı yıkan karar
‘Yazık'a Erol Evgin yorumu

‘Yazık'a Erol Evgin yorumu
Her mahalle bilgi yuvası

Her mahalle bilgi yuvası
Çift sayılara takıntım var

Çift sayılara takıntım var
Edis'in heykeli yapıldı

Edis'in heykeli yapıldı
10 bin lira nafaka istiyor

10 bin lira nafaka istiyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER