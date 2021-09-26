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Gizemli yolda bisiklet denemesi
26 Eylül 2021 Pazar 14:30:00 - Güncelleme:26 Eylül 2021 Pazar 14:30:00

Gizemli yolda bisiklet denemesi

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Erzurum'da, Palandöken Dağları'ndaki Abdurrahman Gazi Türbesi'ne çıkan, 'dünyada yer çekiminin olmadığı iddia edilen 8 şaşırtıcı yer' arasına giren 200 metrelik 'gizemli yol'da kontağı kapatılan otomobiller, yokuş yukarı çıkıyor.

Erzurum'da, Palandöken Dağları'ndaki Abdurrahman Gazi Türbesi'ne çıkan, 'dünyada yer çekiminin olmadığı iddia edilen 8 şaşırtıcı yer' arasına giren 200 metrelik 'gizemli yol'da kontağı kapatılan otomobiller, yokuş yukarı çıkıyor.

Erzurumlu 3 arkadaş ise daha önce araçları ile deneme yaptıkları 'gizemli yol'a bu kez bisikletleriyle girdi. Mustafa Tekin, "Yokuş yukarı pedal çevirmeden gittik. Yokuş aşağı inerken pedal çevirmek zorunda kaldık" dedi.

Palandöken ilçesindeki Abdurrahman Gazi Türbesi'ne gidilirken, kara yolunun sol tarafında bulunan ve 'gizemli' olarak ünlenen yol, ilgi görüyor. Deneme yapmak için her gün onlarca kişinin araçları ile akın ettiği yolda, kontağı kapatılan otomobiller, 200 metrelik yolu yokuş yukarı çıkıyor. Özellikle yaz aylarında ilgi odağı olan 'gizemli yol' ile ilgili anlatılanlara tanıklık etmek isteyenler, zaman zaman bölgede yer bulmakta güçlük çekiyor. Her gün çok sayıda kişinin ziyaret ettiği alanda çevre düzenlemesi yapan Büyükşehir Belediyesi, 'gizemli yol' başlangıcına astığı tabelada '1- Aracı durdurunuz, 2- Vitesi boşa alınız, 3- Frenden ayağınızı çekiniz, 4- Denemeye başlayabilirsiniz' yazısı bulunuyor.

'BİSİKLETLE DAHA ZEVKLİ'

Şehir merkezinden yaklaşık 5 kilometre pedal çevirerek, 'gizemli yol'a giden Mustafa Tekin, Yıldırım Beyazıt Öztürk ve Hakan Özdemir, daha önce otomobille denedikleri yolu bu kez bisikletle test etti. 3 arkadaş, yoldakilerin kullandığı otomobillerin arasında ilerledi. Daha önce kontak kapatıp, boşa aldıkları otomobilleri yokuş yukarı çıkan 3 arkadaş, bu defa bisikletleriyle pedal çevirmeden yokuş yukarı çıktı. 'Gizemli yol kerameti'ne bir de bisikletleri ile şahit olduklarını belirten Mustafa Tekin, "Otomobille denemiştik. Bisikleti de denemiş olduk. Çok ilginç ve şaşırtıcı. Yokuş yukarı hiç pedal çevirmeden gediyoruz. Yokuş aşağı inerken pedal çevirmek zorunda kalıyoruz. Yokuş yukarı pedal çevirmeden giderken sanki bir güç bizi kendine çekiyor gibi. Bisikletle denemek otomobilden daha zevkli" diye konuştu.

'Gizemli yol' için Almanya'dan geldiklerini söyleyen Merve Yüksekli, "Ben Erzurumluyum. Gezmeye geldik, arkadaşımı da getirdim. 'Gizemli yol'u tabelada yazanları okuyarak uyguladık ama biz buranın hikayesini merak ediyoruz. Yolda giderken çok şaşırdık" dedi.

'Dünyada yer çekiminin olmadığı iddia edilen 8 şaşırtıcı yer'den biri olarak gösterilen 'gizemli yol' için ABD'deki Nevada Üniversitesi'nin Makine Mühendisliği Bölümü Enerji Sahası öğretim üyesi Prof. Dr. Yunus Çengel, 2008 yılında, su terazisi ile yaptığı deneyden sonra "Manyetik bir alan ya da keramet söz konusu değil. Bu tamamen göz yanılması. Yokuş yukarı gibi gözüküyor ama rampa aşağı bir yol" demişti.

Etiketler : Palandöken Dağları erzurum bisiklet Mustafa Tekin Yıldırım Beyazıt Öztürk
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