09 Ağustos 2022 Salı 23:39:00 - Güncelleme:09 Ağustos 2022 Salı 23:40:00
Giresun'da lunaparktaki tren raydan çıktı: 1'i ağır 4 yaralı
Kaynak: AA
ABONE OL
Giresun'da lunaparkta trenin raydan çıkması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.
Giresun'da Hacı Hüseyin Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir lunaparkta, eğlence treni raydan çıkarak yere düştü.
Kazada yaralanan biri ağır 4 kişi kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
- Pençe-Kilit bölgesinde yaralanan asker şehit oldu
- Giresun'da lunaparktaki tren raydan çıktı: 1'i ağır 4 yaralı
- Ankara Valiliği'nden kuvvetli sağanak uyarısı
- Konya'da boya fabrikasında yangın
- Şanlıurfa'nın tepsi kebabı coğrafi işaretle tescillendi
- Bahçeler QUA Granite'in Vitoria Anthracite ürünü ile yenileniyor