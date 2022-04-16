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16 Nisan 2022 Cumartesi 16:30:00 - Güncelleme:16 Nisan 2022 Cumartesi 16:30:00

‘Gezen tavuk' hayatlarını değiştirdi

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Edirne Valiliği'nin destekleri ile Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde başlatılan "Kadın Eliyle Gezen Tavuk Yumurta Projesi" sayesinde kadın girişimciler organik yumurta üretiyor.

Edirne Valiliği'nin destekleri ile Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde başlatılan "Kadın Eliyle Gezen Tavuk Yumurta Projesi" sayesinde kadın girişimciler organik yumurta üretiyor. 350 kadın üreticinin her birine dağıtılan 105'er tavuktan organik yumurta elde ediliyor. Yumurtaları satan kadınlar bu sayede ev ekonomilerine katkı sağlıyor.

Etiketler : edirne gezen tavuk kadın eliyle gezen tavuk yumurta projesi
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