‘Gezen tavuk' hayatlarını değiştirdi

Edirne Valiliği'nin destekleri ile Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde başlatılan "Kadın Eliyle Gezen Tavuk Yumurta Projesi" sayesinde kadın girişimciler organik yumurta üretiyor. 350 kadın üreticinin her birine dağıtılan 105'er tavuktan organik yumurta elde ediliyor. Yumurtaları satan kadınlar bu sayede ev ekonomilerine katkı sağlıyor.

