Geri dönüşümle umutlar yeşerdi

Gündelik hayatımızda kullandığımız büyük ve küçük ev aletleri, monitörler, cep telefonları ve aklınıza gelebilecek her türlü pili ve fişi olan her şey elektronik atık olarak tanımlanıyor. Bu atıkların içerisindeki zararlı gazlar ve ağır metaller ehil olmayan ellerde kırıldığı ya da ayrıştırıldığı zaman içindeki gazlar ve metaller içtiğimiz suya, yediğimiz gıdaya ve havaya karışıyor ve bize hastalık olarak geri dönüyor. Otizm de bu rahatsızlıklardan birisi.

SIFIR ATIK'TAN YOLA ÇIKILDI



Bu amaçla 5 yıl önce Türkiye Otistiklere Destek ve Eğitim Vakfı (TODEV) tarafından "Otizm için e-atık Projesi" başlatıldı. Elde edilen gelirle çocuklara gündüz bakımevi yapılması hedefleniyor. TODEV Vakfı Başkanı Arzu Gökçe, "Projeye Sayın Emine Erdoğan'ın Sıfır Atık Projesi'nden yola çıkarak başladık. Sanayileşmenin otizm üzerinde ciddi bir etkisi var. Bu amaçla bu hızlı artışa dikkati çekmek istiyoruz. Elde edilen gelirle çocuklara gündüz bakımevi yapmayı hedefliyoruz" dedi.

GCL Geri Dönüşüm ve Rafineri Yönetim Kurulu Üyesi Berrin Tektunalı "Maalesef elektronik atıklara ulaşamıyoruz. Evlerden elektronik atık toplayamıyoruz. Biz de tesisimizde yüzde 15-20 kapasite ile çalışıyoruz. Lütfen atıkları çöpe atmayın bize ulaştırın" diye konuştu.

TODEV Vakfı Başkanı Arzu Gökçe, "Projemizin duyurulmasına ihtiyacımız var. Hepimizin evinde kulaklıklarımız, ütülerimiz ve prize takılabilen kullanmadığımız eşyalarımız var. Çöpe attığımız elektronik atıklar hem otizme sebep oluyor hem onları eğitim hayatından mahrum bırakıyor" dedi.