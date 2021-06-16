  • BIST
    1414.15
  • Dolar
    8,7104
  • Euro
    10,3946
  • Altın
    496,6080
İstanbul
17 / 22
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Gram altın 500 TL'nin altına geriledi
Bakan Koca paylaştı! Haftalık vaka haritası güncellendi
İnternet çöktü, uçuşlar iptal edildi
Türkiye'nin hamlesi komşuda panik yarattı! Güç dengesi değişecek
Bakan Dönmez: Keşfedilen doğal gazı cumhuriyetimizin 100'üncü yılında çıkaracağız
"Türkiye'nin başarısı Fransa'ya geri adım attırdı"
Okuma yazma seferberliği
'Arkadaş dayağı'yla gelen şampiyonluk
Florida'da yorgunluk atıyorlar
Bodrum'da hasret giderdiler
Aşka ikinci şans
Can dostun gözünü açacak
10 çocuğunun değil damadının dokusu uydu
Bakan Kurum: Marmara Denizi'nden 9 günde 3 bin 539 metreküp müsilaj temizlendi
Başkan Erdoğan'dan Avrupa Birliği mesajı
Merkez Bankası politika faizini yüzde 19'da sabit bıraktı
Başkan Erdoğan Biden ile görüşmesinin detaylarını anlattı
19 yıl sonra farklı ‘Zor'!
İyi ki doğdun ‘bayan'
Doğum yapana kadar sahnelerde
Fenomenlerle klip
Hatası 30 saat uçurdu
Konserler için geri sayım
Burcu'nun alışveriş stili
16 Haziran 2021 Çarşamba 21:20:00 - Güncelleme:17 Haziran 2021 Perşembe 15:49:00

Geri dönüşümle umutlar yeşerdi

ABONE OL

Kullanılmayan elektronik eşyalar "Otizm için e-atık Projesi" kapsamında evlerden alınıp dönüştürülüyor. Bu sayede hem zararlı kimyasalların suya ve çevreye dağılımı önlenerek 'otizm' riski azalıyor, hem de elde edilen gelirle otizmli çocuklar için bakımevleri yapılması hedefleniyor.

Gündelik hayatımızda kullandığımız büyük ve küçük ev aletleri, monitörler, cep telefonları ve aklınıza gelebilecek her türlü pili ve fişi olan her şey elektronik atık olarak tanımlanıyor. Bu atıkların içerisindeki zararlı gazlar ve ağır metaller ehil olmayan ellerde kırıldığı ya da ayrıştırıldığı zaman içindeki gazlar ve metaller içtiğimiz suya, yediğimiz gıdaya ve havaya karışıyor ve bize hastalık olarak geri dönüyor. Otizm de bu rahatsızlıklardan birisi.

SIFIR ATIK'TAN YOLA ÇIKILDI

Bu amaçla 5 yıl önce Türkiye Otistiklere Destek ve Eğitim Vakfı (TODEV) tarafından "Otizm için e-atık Projesi" başlatıldı. Elde edilen gelirle çocuklara gündüz bakımevi yapılması hedefleniyor. TODEV Vakfı Başkanı Arzu Gökçe, "Projeye Sayın Emine Erdoğan'ın Sıfır Atık Projesi'nden yola çıkarak başladık. Sanayileşmenin otizm üzerinde ciddi bir etkisi var. Bu amaçla bu hızlı artışa dikkati çekmek istiyoruz. Elde edilen gelirle çocuklara gündüz bakımevi yapmayı hedefliyoruz" dedi.

GCL Geri Dönüşüm ve Rafineri Yönetim Kurulu Üyesi Berrin Tektunalı "Maalesef elektronik atıklara ulaşamıyoruz. Evlerden elektronik atık toplayamıyoruz. Biz de tesisimizde yüzde 15-20 kapasite ile çalışıyoruz. Lütfen atıkları çöpe atmayın bize ulaştırın" diye konuştu.

TODEV Vakfı Başkanı Arzu Gökçe, "Projemizin duyurulmasına ihtiyacımız var. Hepimizin evinde kulaklıklarımız, ütülerimiz ve prize takılabilen kullanmadığımız eşyalarımız var. Çöpe attığımız elektronik atıklar hem otizme sebep oluyor hem onları eğitim hayatından mahrum bırakıyor" dedi.

Etiketler : geri dönüşüm sıfır atık otistik todev
Kıyafetlerimi uzun yıllar giyerim

Kıyafetlerimi uzun yıllar giyerim
Parmağı için iki gün hastanede

Parmağı için iki gün hastanede
Duygusal sahneler yüzünü kırıştırdı

Duygusal sahneler yüzünü kırıştırdı
Özge'nin yeni hali dillere düştü

Özge'nin yeni hali dillere düştü
ilk setine çıkıyor

ilk setine çıkıyor
Seda Sayan'a benzemeye gelmiş

Seda Sayan'a benzemeye gelmiş
ABD dönüşü estetik kontrolü

ABD dönüşü estetik kontrolü
Aşıyla sektör rahatlayacak

Aşıyla sektör rahatlayacak
Rolü için stüdyoda

Rolü için stüdyoda

EN ÇOK OKUNAN HABERLER