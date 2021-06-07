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07 Haziran 2021 Pazartesi 18:30:00 - Güncelleme:07 Haziran 2021 Pazartesi 18:30:00

Geri dönüşümle park yapıldı

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EDİRNE'nin Keşan ilçesinde toplanan araç lastiği, plastik, demir, ahşap ve cam atıklar geri dönüşüme kazandırılıp uçak, araba, tank, motosiklet, yel değirmeni, ağaç ve hayvan maketlerine dönüştürüldü.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde toplanan araç lastiği, plastik, demir, ahşap ve cam atıklar geri dönüşüme kazandırılıp uçak, araba, tank, motosiklet, yel değirmeni, ağaç ve hayvan maketlerine dönüştürüldü. Atık malzemelerden yapılan maketlerle, Yeni Mahalle'deki 2,5 dönümlük alanda 'Geri Dönüşüm Parkı' oluşturuldu. Çocuklar ve aileleri, parktaki maketlere büyük ilgi gösterdi.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, çevreyi hor görenin geleceği de hor göreceğini belirterek, "Bizim kültürümüzde toprağı hem ana, hem de yar olarak görmek, suyu aziz bilmek, ekmeği öpüp alnına götürmek vardır. Bizim için deniz temizliği de, çevre temizliği de, hava temizliği de, gürültü temizliği de yaşama ve ekolojiye ilişkin her ne varsa çok önemlidir. Çocuklarımıza bunu miras bırakacağız. Çünkü yaşayacağımız başka bir dünya yok. Bizim de bu mirasa ihanet etmeden torunlarımıza ve çocuklarımıza bırakma zorunluluğumuz olduğunu belirtmek istiyorum. Burada görev hepimize düşüyor" dedi.

'ÇEVRE ÇOK ÖNEMLİ, KORUMAMIZ LAZIM'

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal da, çocuklara daha iyi ve yaşanabilir bir dünya bırakmanın herkesin görevi olduğunu ifade ederek, "Sadece lafla çevrecilik olmuyor. AK Parti olarak, iktidara geldiğimiz günden bugüne 4,5 milyarın üzerinde ağaç diktik, dikmeye devam ediyoruz. Çevre çok önemli, korumamız lazım. Marmara Denizi'nde yaşanan deniz salyası kirliliği de hepimiz için çok büyük bir üzüntüdür. Ergene Nehri'ndeki kirliliğin azaltılması için de inanılmaz bir çaba sarf ediyoruz" diye konuştu.

Etiketler : Keşan ilçesi AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal park geri dönüşüm
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