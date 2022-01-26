Geri dönüşümle kütüphaneler yapıldı

Kütüphane kurmak için tüm illerde toplanan atık malzemeler atölyelerde idareci, öğretmen ve öğrenciler tarafından işlendi. Kullanılmayan, tahtalar, sıralar, masalar, demirler, kağıtlar dönüştürülerek masa, kitaplık rafı, sandalye, sehpa, aksesuar ve aydınlatma ürünleri olarak kütüphanelerde kullanılmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı, 'Kütüphanesiz Okul Kalmayacak' ve 'Sıfır Atık' projeleriyle 81 ilde 250 kütüphane oluşturulduğunu duyurdu.



Konu ile ilgili değerlendirmede bulunan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, eğitimde fırsat eşitliğini artırmak için ağırlık verdikleri alanlardan birinin okullar arası imkan farklılıklarını azaltmak olduğunu belirterek "2021 yılı sonunda kütüphanesiz okul kalmadı. Kütüphanelerdeki kitap sayısını da 28 milyondan yaklaşık 42 milyona yükselttik. Ayrıca okullarımızda Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde devam eden Sıfır Atık Projesi'ni de 'Kütüphanesiz Okul Kalmayacak' projesi ile birleştirerek ocak ayında 81 ilde geri dönüşüm yoluyla oluşturulan 250 kütüphane yaptık. Tüm illerimizde geri dönüşüm yoluyla oluşturulmuş en az bir kütüphane bulunuyor. 33 kütüphane ile geri dönüşüm yoluyla oluşturulan en fazla kütüphaneye sahip olan kentimiz İstanbul oldu. Geri dönüşüm yoluyla yapılan 14 kütüphane ile İzmir ikinci, 13 kütüphane ile Antalya ve Muğla üçüncü sırada yer aldılar. Projeye katkı sunan tüm çalışma arkadaşlarımı, okul yöneticilerimizi, öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi başarılarından dolayı kutluyorum" dedi.