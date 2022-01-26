VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Putin: Kripto paralar konusunda çeşitli tehlikeler var
Rusya'dan Ukrayna sınırına yakın bölgede askeri tatbikat
ABD Büyükelçisi Flake'ten Başkan Erdoğan'a güven mektubu
Dünya otomobil devleri Türkiye'de
Çelik'ten İmamoğlu'na sert tepki: Büyük bir yönetim zaafiyeti.
3600 ek gösterge ne zaman yasalaşacak?
İmamoğlu'ndan isyan ettiren savunma
İstanbul Valisi Yerlikaya'dan sürücülere 'acil' çağrı
AKINCI'nın yeni rotası belli oldu!
Türkiye ile Yunanistan arasında kritik imza
Sedef Kabaş'ın tutukluluğuna yapılan itirazla ilgili mahkeme kararını verdi
Apartman'a Şükrü sürprizi
Dizi seti değil bir masal
Twitter'a yakın arkadaşlar geliyor
Geri dönüşümle kütüphaneler yapıldı
30 kediye sobalı bakım
Ayşe Teyze için seferber oldular
Sevgi evlerindeki kızlar futbol takımı kurdu
Ekmek kapıları: karlı çatılar
"Tüm dostlarımız bizi sattı"
Yeni soğu hava dalgası yolda!
İstanbul Havalimanı'nda uçuşlar normale döndü
TEKNOFEST'ten Genç Mühendislere Helikopter Tasarım Yarışması
Marmaray bugün de ücretsiz
26 Ocak 2022 Çarşamba 17:30:00 - Güncelleme:26 Ocak 2022 Çarşamba 17:30:00

Geri dönüşümle kütüphaneler yapıldı

ABONE OL

Kütüphane kurmak için tüm illerde toplanan atık malzemeler atölyelerde idareci, öğretmen ve öğrenciler tarafından işlendi.

Kütüphane kurmak için tüm illerde toplanan atık malzemeler atölyelerde idareci, öğretmen ve öğrenciler tarafından işlendi. Kullanılmayan, tahtalar, sıralar, masalar, demirler, kağıtlar dönüştürülerek masa, kitaplık rafı, sandalye, sehpa, aksesuar ve aydınlatma ürünleri olarak kütüphanelerde kullanılmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı, 'Kütüphanesiz Okul Kalmayacak' ve 'Sıfır Atık' projeleriyle 81 ilde 250 kütüphane oluşturulduğunu duyurdu.

Konu ile ilgili değerlendirmede bulunan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, eğitimde fırsat eşitliğini artırmak için ağırlık verdikleri alanlardan birinin okullar arası imkan farklılıklarını azaltmak olduğunu belirterek "2021 yılı sonunda kütüphanesiz okul kalmadı. Kütüphanelerdeki kitap sayısını da 28 milyondan yaklaşık 42 milyona yükselttik. Ayrıca okullarımızda Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde devam eden Sıfır Atık Projesi'ni de 'Kütüphanesiz Okul Kalmayacak' projesi ile birleştirerek ocak ayında 81 ilde geri dönüşüm yoluyla oluşturulan 250 kütüphane yaptık. Tüm illerimizde geri dönüşüm yoluyla oluşturulmuş en az bir kütüphane bulunuyor. 33 kütüphane ile geri dönüşüm yoluyla oluşturulan en fazla kütüphaneye sahip olan kentimiz İstanbul oldu. Geri dönüşüm yoluyla yapılan 14 kütüphane ile İzmir ikinci, 13 kütüphane ile Antalya ve Muğla üçüncü sırada yer aldılar. Projeye katkı sunan tüm çalışma arkadaşlarımı, okul yöneticilerimizi, öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi başarılarından dolayı kutluyorum" dedi.

Etiketler : Geri dönüşümle kütüphaneler yapıldı Kütüphanesiz Okul Kalmayacak Muğla
‘Nurgül rolün hakkını verir'

‘Nurgül rolün hakkını verir'
Amerika'da doğaçlama konser

Amerika'da doğaçlama konser
Kenan'dan caz konseri

Kenan'dan caz konseri
Karlar kraliçesi

Karlar kraliçesi
Gelen tepkiler motive ediyor

Gelen tepkiler motive ediyor
Petekkaya yeniden ‘Kırmızı Oda'da

Petekkaya yeniden ‘Kırmızı Oda'da
Sahnede olmak müthiş

Sahnede olmak müthiş
Karne hediyesi

Karne hediyesi
Kendi defilesinde modellik yaptı

Kendi defilesinde modellik yaptı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER