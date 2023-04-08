Gençlik Merkezi'nin ‘Daltonlar'ı

Düzce Gençlik Merkezi tarafından "Gönüllü Pati" proje kapsamında bir yıl önce yavruyken sokaktan sahiplenilen ve "Karamel" adı verilen kedi, kursiyerlerin yaptığı yuvaya yerleştirildi.



Merkeze alışan kedinin bir ay önce doğurduğu "Daltonlar" diye adlandırılan 4 yavru, sevimli görünümleri ve çıkardıkları seslerle çocuk ve gençlerin eğitim gördüğü sınıflara renk katıyor.