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Gemlik Kaymakamı'nın 3 oğlu bıçaklı kavgada yaralandı Gemlik Kaymakamı'nın 3 oğlu bıçaklı kavgada yaralandı

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26 Haziran 2019 14:35 | Çarşamba

Gemlik Kaymakamı'nın 3 oğlu bıçaklı kavgada yaralandı

Bursa’nın Gemlik Kaymakamı Kemal İnan’ın üç oğlu, Denizli’de karıştıkları kavgada bıçaklandı. Safa Akif İnan (15) tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Olayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı

Bursa'nın Gemlik ilçesi Kaymakamı Kemal İnan'ın Denizli'de yaşayan oğulları Safa Akif İnan (15),Ahmet Burak İnan (21) ve Mehmet Buğra İnan (21),karıştıkları kavgada yaralandı. Sosyal medyada başlayan ve sokağa taşan bıçaklı kavgada Safa Akif İnan karın bölgesinden, ağabeyi Ahmet Burak İnan baldırından bıçaklanırken, Mehmet Buğra İnan ise darp edildi. Polis karşı gruptan 3 kişiyi gözaltına aldı.

DHA'nın haberine göre, olay dün akşam saat 19.30 sıralarında Kınıklı Mahallesi Amfi Parkta meydana geldi. Denizli Vali Yardımcılığı görevinden geçtiğimiz şubat ayında Bursa'nın Gemlik ilçesi Kaymakamlığı'na atanan Kemal İnan'ın en küçük oğlu Safa Akif İnan, iddiaya göre kız arkadaşının eski erkek arkadaşı B.Ç. (14) ile sosyal medyada küfürleşti. Küfürleşmenin ardından telefonda tartışan İnan ile B.Ç., Amfi Tiyatro'da buluştu. İnan, buluşmaya ağabeyleri Ahmet Burak ve Mehmet Buğra İnan ile birlikte giderken, B.Ç.'de yanında iki arkadaşıyla birlikte gitti. Amfi Tiyatro'da buluşan iki grup arasında önce sözlü başlayan tartışma bir anda bıçaklı kavgaya dönüştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis sevk edildi. Çıkan bıçaklı kavgada Kaymakam Kemal İnan'ın küçük oğlu Safa Akif İnan karın bölgesinden, ağabeyi Ahmet Burak İnan baldırından bıçaklanırken, Mehmet Buğra İnan ise darp sonucu yaralandı. 3 yaralı kardeş olay yerine gelen ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi acil servisine kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunan Safa Akif İnan, ameliyata alınırken, Ahmet Burak ile Mehmet Buğra İnan'ın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayın ardından polis ekipleri kavgaya karışan B.Ç., K.E. (16) ve A.S.K.'yi (15) gözaltına aldı. Polis soruşturma başlattı.

Bıçaklı kavganın ardından İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, Pamukkale Kaymakamı Hayrettin Balcıoğlu, Vali yardımcıları ve diğer ilçe kaymakamları hastaneye gelerek 3 kardeşin sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

CENAZESİ SAMSUN'A GÖTÜRÜLECEK

Bursa'nın Gemlik Kaymakamı Kemal İnan'ın Denizli'de yaşayan ve çıkan kavgada bıçaklanan 3 oğlundan, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Safa Akif İnan'ın Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsisi tamamlandı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki Üçler Ortaokulu'ndan bu yıl mezun olan oğullarının hayatının baharında yaşama veda etmesinin acısını yaşayan Kaymakam Kemal İnan ve pratisyen doktor olan eşi Sedef İnan, otopsi sırasında Başhekim Odası'nda bekledi. İnan'ın cenazesinin toprağa verilmek üzere bugün, karayoluyla memleketleri Samsun'a götürüleceği bildirildi. İnan'ın cenazesinin yarın toprağa verileceği öğrenildi.

VALİ KARAHAN: ADLİ SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Öte yandan Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube ekipleri tarafından kavgaya karıştığı belirlenen yaşları 18'in altında 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Denizli Valisi Hasan Karahan, olayla ilgili adli sürecin devam ettiğini belirtip, "Başımız sağ olsun. Üzücü bir olay yaşadık. Yaralanan Safa Akif İnan'a gece müdahale edildi, ancak olmadı, takdiri ilahi. Mekanı cennet olsun. Adli süreç o andan itibaren başladı ve devam ediyor. Yargı gereğini yapacaktır. Biz cana bir şey gelmesin isterdik ama takdiri ilahi" diye konuştu.

(DHA)

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