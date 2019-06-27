Gemlik Kaymakamı İnan'ın oğlu son yolculuğuna uğurlandı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada hayatını kaybeden Gemlik Kaymakamı Kemal İnan'ın oğlu Safa Akif İnan'ın (15) cenazesi, Pamukkale Üniversitesi Hastanesindeki otopsi işlemlerinin ardından İnan'ın cenazesi Samsun'a getirildi.

Gencin cenazesi, Samsun Müftüsü Veysel Çakı tarafından ikindi namazı sonrası kıldırılan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

Gemlik Kaymakamı Kemal İnan ile eşi Sedef İnan, uzun süre oğullarının tabutunun başında gözyaşı döktü.

Anne İnan'ın, oğlunun tabuta sarılarak "Sen manken gibiydin, boyun da uzundu bu tabuta nasıl sığdın. Baban gibi kaymakam olmak istiyordun. Senin tabutunu kaymakamlar taşıyacak. İsyan etmeyeceğim. Allah'ım sen verdin sen aldın. Benim oğlum hiç liseye gidemeyecek. Hiç aşık olamayacak oğlum. Seni ben Samsun'a fen lisesine kayda getirecektim. Veda anı yaklaşıyor oğlum, Allah'ım bize sabır ver." diyerek ağıt yakması cenazeye katılanları duygulandırdı.

Cenaze törenine, ailenin akrabaları ve yakınlarının yanı sıra Samsun Valisi Osman Kaymak, Bursa Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, vali yardımcıları ve kaymakamlar katıldı.

Önceki gün Denizli'de Çamlaraltı Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bir süre önce Denizli Vali Yardımcılığından Gemlik Kaymakamlığına atanan Kemal İnan'ın çocuğu 3 kardeşten Ahmet Burak İnan (21) ve Safa Akif İnan (15) bıçakla, Mehmet Buğra İnan (21) ise darp sonucu yaralanmıştı. Safa Akif İnan, hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.

(AA)