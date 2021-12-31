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31 Aralık 2021 Cuma 16:30:00 - Güncelleme:31 Aralık 2021 Cuma 16:30:00

Gemide dünyaya gelen tayfa kedi Lolipop

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İstanbul'da özel bir firmaya ait gemide görevli Mahsun Arslan (47) ve Kutbettin Kar (47), Haydarpaşa Limanı'nda gemiye gelen kediyi beslemeye başladı. Hamile olduğunu sonra fark ettikleri kedinin 5 yavrusu oldu.

İstanbul'da özel bir firmaya ait gemide görevli Mahsun Arslan (47) ve Kutbettin Kar (47), Haydarpaşa Limanı'nda gemiye gelen kediyi beslemeye başladı. Hamile olduğunu sonra fark ettikleri kedinin 5 yavrusu oldu.

Çalışanlar, büyüyen yavrulardan 4'ünü sahiplendirdi, birini de kendilerine arkadaşlık yapması için gemide bıraktı. Lolipop adını verdikleri yavruya gemide yer hazırlayan Arslan ve Kar, kediyle birlikte mesai yapıyor.

Etiketler : kedi Lolipop İstanbul Mahsun Arslan Kutbettin Kar Haydarpaşa Limanı
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