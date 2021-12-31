Gemide dünyaya gelen tayfa kedi Lolipop
İstanbul'da özel bir firmaya ait gemide görevli Mahsun Arslan (47) ve Kutbettin Kar (47), Haydarpaşa Limanı'nda gemiye gelen kediyi beslemeye başladı. Hamile olduğunu sonra fark ettikleri kedinin 5 yavrusu oldu.
İstanbul'da özel bir firmaya ait gemide görevli Mahsun Arslan (47) ve Kutbettin Kar (47), Haydarpaşa Limanı'nda gemiye gelen kediyi beslemeye başladı. Hamile olduğunu sonra fark ettikleri kedinin 5 yavrusu oldu.
Çalışanlar, büyüyen yavrulardan 4'ünü sahiplendirdi, birini de kendilerine arkadaşlık yapması için gemide bıraktı. Lolipop adını verdikleri yavruya gemide yer hazırlayan Arslan ve Kar, kediyle birlikte mesai yapıyor.