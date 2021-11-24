Geleneksel el sanatlarıyla engelleri aşıyorlar

Samsun'un Bafra ilçesinde Engelli Koordinasyon Merkezi'nde açılan kurslara katılan engelli bireyler el sanatlarıyla sosyalleşme imkanı bulurken, merkezin sunduğu imkanlardan da yararlanıyor. Kafeteryası, kütüphanesi, akülü araçların şarj edilebileceği alanı bulunan merkezde, engellilere özel işleri için de bir minibüs tahsis ediliyor.

