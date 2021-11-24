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24 Kasım 2021 Çarşamba 15:30:00 - Güncelleme:24 Kasım 2021 Çarşamba 15:30:00

Geleneksel el sanatlarıyla engelleri aşıyorlar

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Samsun'un Bafra ilçesinde Engelli Koordinasyon Merkezi'nde açılan kurslara katılan engelli bireyler el sanatlarıyla sosyalleşme imkanı bulurken, merkezin sunduğu imkanlardan da yararlanıyor.

Samsun'un Bafra ilçesinde Engelli Koordinasyon Merkezi'nde açılan kurslara katılan engelli bireyler el sanatlarıyla sosyalleşme imkanı bulurken, merkezin sunduğu imkanlardan da yararlanıyor. Kafeteryası, kütüphanesi, akülü araçların şarj edilebileceği alanı bulunan merkezde, engellilere özel işleri için de bir minibüs tahsis ediliyor.

Etiketler : Geleneksel el sanatları Samsun Bafra ilçesi Engelli Koordinasyon Merkezi
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