Geleceğin ciritçileri karda yetişiyor

Köydeki işlerinin bitmesinden sonra ahıra giren geleceğin ciritçileri atları çıkarıp, karlı zemine bırakıyor. Kara çıkan atlar yuvarlanarak kısa bir kar keyif yaşıyor. Gençler atlarına eğer vurup, son hazırlıkları yaparak aralarında yapacakları hazırlık maçına çıkıyor. Selim ilçesinin Başköy cirit kulübünün yeni üyesi olan Okan Alankuş (18), çocukluğundan bu yana en büyük özlemi olan at üstünde cirit atıp sahalarda seyirci önüne çıkmak olduğunu söyledi. Bunun için de arkadaşlarıyla bir araya gelerek antrenman sırasında zaman zaman aralarında müsabaka yaptıklarını kaydeden Alankuş, ciridi öğrenmek ve ciritte ustalaşmak için büyük çaba harcadıklarını ifade etti.

Kendisi gibi cirit sporunu yapmak isteyen arkadaşları ile buluştukları köy meydanında hazırlık maçları yapan gençler, dört nala sürdükleri atın üzerinde rakibine fırlattığı ciridi isabet ettirmeye çalışıyor. Gençler, hem ciridi nasıl atması gerektiğini hem de attıktan sonra atın kontrolünü nasıl sağlayacağı yeteneğini de geliştiriyor. Bu konuda bazen büyüklerinden destek aldıklarını ifade eden Alankuş, "Cirit görüldüğü gibi basit bir oyun değil. Onun için kendimizi çok iyi yetiştirmeye çalışıyoruz" diye konuştu.